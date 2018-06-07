NASA Mars'ta Organik Madde Buldu!

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), büyük heyecan yaratan açıklamasını en sonunda yaptı. NASA, düzenlediği canlı yaıynla birlikte Mars yüzeyinde milyarlarca yıl öncesinden kalma organik madde bulduğunu açıkladı.

(Curiosity tarafından 23 Mayıs 2018'de açılan ve organik maddenin bulunduğu delik)

NASA, dün yaptığı açıklamayla birlikte bugün TSİ 21.00'da bir canlı yayın düzenleyeceğini ve canlı yayında Mars'a dair heyecan verici bir keşfi duyuracağını söylemişti. Açıklamanın ardından sosyal medya üzerinde canlı yayında "devrim" yaratacak bir açıklamanın yapılacağı konuşulmaya başlamışken, NASA en sonunda beklenen açıklamayı yaptı.

Söylendiği gibi 21.00'da başlayan canlı yayınla birlikte Curiosity adı verilen ve uzun süredir Mars yüzeyinde araştırmalar yapan robotun, antik bir göl yatağında organik madde bulduğu açıklandı. Organik madde kalıntılarının 3 milyar yıl öncesine ait olduğunun altı çizilirken, buluntuların Mars'ta bir yaşam olduğuna işaret edebileceği dile getirildi. Buna rağmen bulunan organik maddenin bir meteor yoluyla Mars yüzeyine gelme ihtimalinin olduğu ve konu hakkında araştırmaların devam ettiği belirtildi.

Bulunan organik kalıntısının, Mars yüzeyinde daha önce methan olduğuna işaret ettiğini söyleyen NASA, Mars'ta keşfedilen methanın milyarlarca yıl önce Mars yüzeyinde biyolojik yaşam bulunduğunu gösterir dedi.

Umut Yıldız Açıkladı

NASA'da çalışan Türklerden bir tanesi olan Umut Yıldız, Twitter adresi üzerinden NASA'nın yaptığı keşfin detaylarını anlattı. Organik maddenin detaylarına ve bulunan metan gazına dair detaylar veren o tweet'leri ise hemen aşağıdan okuyabilirsiniz.

1) Bugünkü NASA basın konferansında neler açıklandı? Toplanın...

Mars’ta şu anda eski bir göl yatağı Gale Kraterinde 5.5 yıldır görev yapan Curiosity robotu burada organik moleküller buldu. Heyecan yapmayın hemen, daha önce de bulunmuştu! Daha karmaşık organik moleküller! 😊🚀 pic.twitter.com/CDp0yyxHPf — Umut Yildiz (@umutayildiz) 7 Haziran 2018

2) Diğer keşif de Mars atmosferinde yoğun oranda metan gazı bulundu. Burada önemli nokta, Dünya’daki metan gazının %95’i canlı organizmalar tarafından üretiliyor. Örneğin çöp yığınlarında metan patlamaları ya da ineklerin üstten ve aşağıdan çıkardığı gazlarda bayağı metan var. 😊 pic.twitter.com/YosfSbxaOa — Umut Yildiz (@umutayildiz) 7 Haziran 2018

3) Mars atmosferindeki metan gazının sadece belli bir seviyede değil aksine mevsimlerle değişen bir yapıda olduğu keşfedildi. 3 Mars yılı (yani 6 Dünya yılı) boyunca yapılan ölçümlerde yaz vaktinde metanın 3 katı arttığı görülüyor. pic.twitter.com/YbMLZr3uzu — Umut Yildiz (@umutayildiz) 7 Haziran 2018

4) Metan gazı tabii organizmalar haricinde de üretilebiliyor. İlginç nokta metan gazı atmosferde 300 yıl kadar kalabiliyor yani hele Mars mevsimlerinde yoğunluğu değişiyorsa sürekli bir yerlerden üretilmesi gerekiyor. pic.twitter.com/k274ntNzYZ — Umut Yildiz (@umutayildiz) 7 Haziran 2018

5) Özellikle ilk tweetteki Mars dere yatağındaki organik moleküller buna bir sebep olabilir ama bu büyüklükte metan miktarı oluşturamıyor. Başka sebeplere bakarsak jeolojik yöntemlerle de oluşabilir, yani suyun kayalarla etkileşimi ile. — Umut Yildiz (@umutayildiz) 7 Haziran 2018

6) Tabii en heyecanlı olacak olan, biyolojik sebep olurdu. Yani Mars’ta da metanojen bakterileri bulunması ve bu bakterilerin, Mars’ın atmosferinin %95’ini kaplayan CO2 (karbondioksit)’i sürekli metana çevirmesi! Yani Mars’ta yaşam olsaydı! pic.twitter.com/e6OwnriSSX — Umut Yildiz (@umutayildiz) 7 Haziran 2018