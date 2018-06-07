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NASA Mars'ta Organik Madde Buldu!

NASA Mars Organik MAdde
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | proje
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Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), büyük heyecan yaratan açıklamasını en sonunda yaptı. NASA, düzenlediği canlı yaıynla birlikte Mars yüzeyinde milyarlarca yıl öncesinden kalma organik madde bulduğunu açıkladı.

NASA Mars Organik Madde 1

(Curiosity tarafından 23 Mayıs 2018'de açılan ve organik maddenin bulunduğu delik)

NASA, dün yaptığı açıklamayla birlikte bugün TSİ 21.00'da bir canlı yayın düzenleyeceğini ve canlı yayında Mars'a dair heyecan verici bir keşfi duyuracağını söylemişti. Açıklamanın ardından sosyal medya üzerinde canlı yayında "devrim" yaratacak bir açıklamanın yapılacağı konuşulmaya başlamışken, NASA en sonunda beklenen açıklamayı yaptı. 

Söylendiği gibi 21.00'da başlayan canlı yayınla birlikte Curiosity adı verilen ve uzun süredir Mars yüzeyinde araştırmalar yapan robotun, antik bir göl yatağında organik madde bulduğu açıklandı. Organik madde kalıntılarının 3 milyar yıl öncesine ait olduğunun altı çizilirken, buluntuların Mars'ta bir yaşam olduğuna işaret edebileceği dile getirildi. Buna rağmen bulunan organik maddenin bir meteor yoluyla Mars yüzeyine gelme ihtimalinin olduğu ve konu hakkında araştırmaların devam ettiği belirtildi. 

Bulunan organik kalıntısının, Mars yüzeyinde daha önce methan olduğuna işaret ettiğini söyleyen NASA, Mars'ta keşfedilen methanın milyarlarca yıl önce Mars yüzeyinde biyolojik yaşam bulunduğunu gösterir dedi.

Umut Yıldız Açıkladı

NASA'da çalışan Türklerden bir tanesi olan Umut Yıldız, Twitter adresi üzerinden NASA'nın yaptığı keşfin detaylarını anlattı. Organik maddenin detaylarına ve bulunan metan gazına dair detaylar veren o tweet'leri ise hemen aşağıdan okuyabilirsiniz. 

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