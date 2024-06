Naughty Dog'un Geliştirdiği Birden Fazla Tek Oyunculu Projesi Var!

Neil Druckmann, video oyun dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak tanınıyor. Bu tanınma hikayesi çoğu oyun ve dizi severin bildiği üzere "The Last Of Us" efsanesinden geliyor. Ancak "The Last of Us" adlı efsanevi oyununun başlangıçta bir video oyunu ya da TV dizisi olarak düşünülmediğini biliyor muydunuz?

Bu post-apokaliptik dünyada bir adam ve bir kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan hikaye, Druckmann’ın üniversite yıllarından beri kafasında taşıdığı bir projeydi. İlk başta, bu hikayeyi bir çizgi roman olarak yazmayı planlıyordu.

The Last Of Us Oyununun Çıkış Macerası

Naughty Dog stüdyosunda çalışmaya başladığında, Druckmann bu projeyi önermedi bile. Bunun yerine, Naughty Dog’un popüler oyun serisi "Jak and Daxter"ı daha gerçekçi bir hale getirme görevine odaklandı.

Ancak bu proje, serinin aşırı animasyonlu yapısı nedeniyle istenildiği gibi ilerlemiyordu. Druckmann ve ortağı, o dönemde Naughty Dog’un başındaki isim olan Evan Wells’e giderek "Jak and Daxter"ı gerçekten yapmaları gerekip gerekmediğini sordular. Cevap, şaşırtıcı bir şekilde, hayır oldu. Bu cevabın ardından Druckmann için "The Last of Us"un zamanı gelmişti.

Druckmann, 45 yaşında, sert bir adam ve genç bir kızın zombi benzeri insanların istilasına uğramış bir dünyada baba-kız benzeri bir ilişki geliştirmesini anlatan hikayesini ortaya koydu. Bu hikaye, sadece Druckmann’ın kariyerini değil, aynı zamanda Naughty Dog’un ve video oyun endüstrisinin tamamının seyrini değiştirdi.

"The Last of Us", büyük bütçeli aksiyon oyunlarının sadece ağırlık taşıyan bir hikaye anlatabileceğini değil, aynı zamanda anlatı, oynanış ve temsil açısından da ileriye taşıyabileceğini kanıtladı. Oyunda, seçim yapma ya da yapamama üzerine ahlaki sorgulamalar, oyunlardaki erkeklik kavramının sorgulanması ve eşcinsel bir genç kızın ana karakter olabileceği gerçeği vurgulandı.

Druckmann’ın Amerika’ya İsrail’den göç etmiş birisi olarak yaşadığı kişisel deneyimler de oyunun hikayesine yansıdı. Amerika’yı hem harika hem de tehlikeli bir yer olarak gören Druckmann, uzun diyaloglar ve duygusal kırılganlıklarla dolu sahnelerle bu bakış açısını oyuna taşıdı.

Bugün, oyunun HBO’da yayınlanan başarılı bir dizisi bulunmakta ve ikinci sezonu yolda. Ancak Druckmann, Naughty Dog’un sadece "The Last of Us" stüdyosu olarak kalmayacağını belirtiyor. Birçok oyun projesi üzerinde çalıştıklarını ve bunlar arasında "birden fazla tek oyunculu proje" bulunduğunu söylüyor. Kesin olan bir şey var: Bu projeler Druckmann’ın vizyonu doğrultusunda şekillenecek.

Druckmann, "Biz, hikaye ve karakterlere, özellikle de ilişkilere dayalı deneyimler yaratıyoruz," diyor. "Hikayelerin, etrafında döneceği ve besleyeceği felsefi bir çekirdeği var." Bu felsefi yaklaşım, Druckmann’ın oyun dünyasında neden bu kadar etkili bir figür olduğunu gösteriyor.