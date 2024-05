Neil Druckmann Açıkladı: Naughty Dog'un Yeni Oyunu The Last of Us 3 mü Olacak?

Naughty Dog eş başkanı Neil Druckmann, geliştirici ekibin bir sonraki oyununun "belki de şimdiye kadarki en heyecan verici oyunu" olduğunu ve "ana akım oyun algısını yeniden tanımlayabileceğini" iddia etti.

Bugün gerçekleşen Kurumsal Strateji Toplantısı'nda verdiği röportajda Druckmann, Naughty Dog'da daha önce birkaç projeyi geliştirmeye yardımcı olduktan sonra yeni rüya projesi üzerinde nasıl çalıştığını anlattı.

Video oyun endüstrisine olan ilginin artmasıyla birlikte Druckmann, bunun temel nedeninin HBO'nun The Last of Us dizisinin büyük başarısı olduğunu söylüyor. Dizinin ilk sezonunun "oyuncular ve oyun oynamayanlar arasındaki uçurumu kapatmasını" umduklarını belirten Druckmann, dizinin bu başarıyı yeni sezonla da sürdürmesini beklediğini belirtti.

Naughty Dog'un Yeni Oyunu Yeni Kitleleri Oyunlara Çekebilir

Henüz resmî bir duyurusu yapılmayan yeni Naughty Dog oyununun da bu uçurumu kapatma yönündeki çabalara katkı sağlayacağını belirten Druckmann konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durum beni sadece yeni projemiz için değil, oyunların küresel bir kitleye ulaşma potansiyeli için de heyecanlandırıyor. The Last of Us'ın başarısının ardından, bu yeni oyunun nasıl yankı uyandıracağını görmek için sabırsızlanıyorum çünkü oyunlara dair genel algıyı yeniden tanımlayabilir."

The Last of Us 3 Bir Süre Daha Gelmeyebilir

The Last of Us Multiplayer'ın iptal edilmesinin ardından gelen açıklamalarda Naughty Dog'un "iddialı ve yepyeni tek oyunculu oyun" üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı. Bunlardan birinin The Last of Us 3 olma ihtimali de bulunuyor zira Neil Druckmann daha önce üçüncü oyun için planları olduğunu açıklamıştı ancak stüdyonun bir sonraki oyunu muhtemelen bu olmayacak.

