Tesla Cybertruck Teslimatları Garip Bir Nedenden Dolayı Ertelendi!

Elon Musk'ın çılgın projelerinden Cybertruck'ın dağıtımı bir süredir devam ediyor. Ancak son olaylar Tesla cephesinde işlerin en azından şu ana kadar pek de yolunda gitmediğinin bir göstergesi. Daha önce üretiminde ve dağıtımında birçok problem meydana gelen Tesla Cybertruck ile ilgili can sıkan bir olay daha patlak verdi.

Tesla Cybertruck Teslimatları Ertelendi: Peki Neden?

Cybertruck Owners Club ve Reddit'teki çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlara göre Tesla, geçtiğimiz hafta içi yapılması gereken Cybertruck teslimatlarını araçların ön silecek motorunda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle erteledi. Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan şirketin teslimatları bir hafta sonrasına ertelediği ifade ediliyor.

Cybertruck'ların silecekleriyle ilgili bu durum ilk kez ortaya çıkmıyor. Zira daha önce birçok kullanıcı araçlarını teslim aldıktan sonra ön cam sileceklerinin arızalandığını bildirdi. Bazıları ise bu model özelinde kronik silecek arızalarının olduğunu ve bunun ciddi güvenlik sonuçları doğurmadan çözülmesi gerektiğini düşünüyor.

Bunun dışında geçen aylarda bazı araçların gaz pedallarının takılıp kaldığı ve ciddi güvenlik sorunlarına neden olduğuna yönelik şikayetler ortaya atıldı. Bu şikayetlerin ardından toplamda 3 bin 878 Cybertruck geri çağrıldı ve yapılması planlanan teslimatlar ise bir süre ertelendi.