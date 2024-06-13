Amazon Prime Video'nun popüler süper kahraman dizisini beğenen izleyiciler, The Boys yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde dizinin yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

İlk olarak 2019 yılında yayınlanmaya başlayan The Boys, kısa sürede dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaşarak en iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini aldı. Üçüncü sezonu 2022'de çıkan The Boys'un 4. sezon bölümleri yayınlanmaya başladı.

The Boys Yeni Bölüm Tarihleri

The Boys yeni sezon bölümleri, 13 Haziran itibarıyla Amazon Prime Video platformunun içerik kütüphanesine eklenmeye başladı. Popüler dizinin ilk üç bölümü aynı gün izleyiciler ile buluştu.

En iyi süper kahraman dizileri arasında bulunan The Boys'un 4. bölümü 20 Haziran, beşinci bölümü ise 27 Haziran'da yayınlanacak. The Boys 4. sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

The Boys 4. sezon 1. bölüm tarihi : 13 Haziran 2024

: 13 Haziran 2024 The Boys 4. sezon 2. bölüm tarihi : 13 Haziran 2024

: 13 Haziran 2024 The Boys 4. sezon 3. bölüm tarihi : 13 Haziran 2024

: 13 Haziran 2024 The Boys 4. sezon 4. bölüm tarihi : 20 Haziran 2024

: 20 Haziran 2024 The Boys 4. sezon 5. bölüm tarihi : 27 Haziran 2024

: 27 Haziran 2024 The Boys 4. sezon 6. bölüm tarihi : 4 Temmuz 2024

: 4 Temmuz 2024 The Boys 4. sezon 7. bölüm tarihi : 11 Temmuz 2024

: 11 Temmuz 2024 The Boys 4. sezon 8. bölüm tarihi: 18 Temmuz 2024

The Boys 4. Sezon Fragmanı

The Boys 4. Sezon Oyuncuları ve Karakterleri

Jack Quaid (Hughie Campbell Jr)

Laz Alonso (Marvin)

Tomer Capone (Frenchie)

Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro)

Erin Moriarty (Annie January)

Antony Starr (Homelander)

Cameron Crovetti (Ryan)

Giancarlo Esposito (Stan Edgar)

Jessie T Usher (A-Train)

Claudia Doumit (Victoria Neuman)

Colby Minifie (Ashley Barrett)

Chace Crawford (The Deep)

Jeffrey Dean Morgan

The Boys Konusu

Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan popüler dizide The Boys isimli ekip, süper güçlerini kötüye kullanan süper kahramanlara karşı mücadele ediyor.

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