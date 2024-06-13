The Boys Yeni Bölüm Ne Zaman?
The Boys yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte The Boys 4. sezon bölüm tarihleri ve dahası!
Amazon Prime Video'nun popüler süper kahraman dizisini beğenen izleyiciler, The Boys yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde dizinin yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
İlk olarak 2019 yılında yayınlanmaya başlayan The Boys, kısa sürede dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaşarak en iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini aldı. Üçüncü sezonu 2022'de çıkan The Boys'un 4. sezon bölümleri yayınlanmaya başladı.
The Boys Yeni Bölüm Tarihleri
The Boys yeni sezon bölümleri, 13 Haziran itibarıyla Amazon Prime Video platformunun içerik kütüphanesine eklenmeye başladı. Popüler dizinin ilk üç bölümü aynı gün izleyiciler ile buluştu.
En iyi süper kahraman dizileri arasında bulunan The Boys'un 4. bölümü 20 Haziran, beşinci bölümü ise 27 Haziran'da yayınlanacak. The Boys 4. sezon bölüm tarihleri şu şekilde:
- The Boys 4. sezon 1. bölüm tarihi: 13 Haziran 2024
- The Boys 4. sezon 2. bölüm tarihi: 13 Haziran 2024
- The Boys 4. sezon 3. bölüm tarihi: 13 Haziran 2024
- The Boys 4. sezon 4. bölüm tarihi: 20 Haziran 2024
- The Boys 4. sezon 5. bölüm tarihi: 27 Haziran 2024
- The Boys 4. sezon 6. bölüm tarihi: 4 Temmuz 2024
- The Boys 4. sezon 7. bölüm tarihi: 11 Temmuz 2024
- The Boys 4. sezon 8. bölüm tarihi: 18 Temmuz 2024
Bu Hafta Sinemada Neler Var: Vizyondaki Filmler - 2024
Beyazperdede her hafta yepyeni filmler gösterime giriyor. Peki, bu hafta vizyonda neler var? İşte, bu hafta vizyona girecek olan filmlerin güncel listesi!
The Boys 4. Sezon Fragmanı
The Boys 4. Sezon Oyuncuları ve Karakterleri
- Jack Quaid (Hughie Campbell Jr)
- Laz Alonso (Marvin)
- Tomer Capone (Frenchie)
- Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro)
- Erin Moriarty (Annie January)
- Antony Starr (Homelander)
- Cameron Crovetti (Ryan)
- Giancarlo Esposito (Stan Edgar)
- Jessie T Usher (A-Train)
- Claudia Doumit (Victoria Neuman)
- Colby Minifie (Ashley Barrett)
- Chace Crawford (The Deep)
- Jeffrey Dean Morgan
The Boys Konusu
Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan popüler dizide The Boys isimli ekip, süper güçlerini kötüye kullanan süper kahramanlara karşı mücadele ediyor.
Netflix Dizi Önerileri - Haziran 2024
Sizler için derlediğimiz bu listemizde Netflix Dizi Önerileri (Haziran 2024) ile karşınızdayız. Peki bu ayın en iyi Netflix dizileri neler?
The Boys dizisinin yeni sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.