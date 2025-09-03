No System Is Safe! Nays'tan Fenerbahçeye Kadar Bir Çok Uygulama Hacklendi!

Türkiye’de akşam saatlerinde dikkat çeken bir siber saldırı yaşandı. 19.45 civarında bazı popüler mobil uygulamaların bildirim sistemine sızan saldırganlar kullanıcıların telefonlarına sahte bildirimler yolladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

“No System is Safe!” Mesajı Ortalığı Karıştırdı!

3 Eylül Çarşamba gün saat 19.45'te pek çok farklı uygulamadan "No System Is Safe" bildirimleri geldi. Erişimi ele geçirilen uygulamalar arasında Nays, Domino’s Pizza, LC Waikiki ve Fenerbahçe gibi milyonlarca kişinin kullandığı platformlar yer aldı. Gönderilen bildirimlerde “No System is Safe!” ifadesi dikkat çekerken mesajın yanında bir hacker grubuna ait görsel de bulunuyordu.

Kamuoyuna Duyuru



Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır.



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2025

Saldırıya ilişkin ilk açıklama Fenerbahçe Spor Kulübü’nden geldi. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, “Tarafımızca paylaşılmamış bildirimler, dış müdahale sonucunda kullanıcılarımıza iletilmiştir. Konuyla ilgili araştırmalar başlatılmış ve gerekli adımlar atılmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Diğer uygulamalar olan Nays, Domino’s Pizza ve LC Waikiki ise şu an için herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Uzmanlara göre uygulamaların kullandığı üçüncü taraf bildirim servislerine yetkisiz erişim sağlanmış olabilir. Bu nedenle aynı anda birden fazla uygulamadan aynı mesajın gönderilmesi mümkün hale geldi. Dahası sadece Türkiye’deki uygulamalarda değil farklı ülkelerde kullanılan bazı platformlarda da benzer bildirimler ortaya çıktı. Kullanıcılara güvenlik uyarısı yapılarak bu tür sahte bildirimlere tıklanmaması gerektiği vurgulandı.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?