NBA 2K24 Xbox Game Pass Kütüphanesine Eklendi: Hem de Büyük Bir İndirimle!

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, NBA 2K24'ün Game Pass'e geleceğini duyurmuştu ve o gün geldi. Profesyonel basketbol simülasyonu olan oyun, tüm aboneler tarafından şu an Game Pass'te satın alınabiliyor.

Hem bulut hem de konsol ile erişimi mümkün olacak oyun, serinin son oyunu olarak biliniyor. 2023 yılının Eylül ayında çıkış yapan NBA 2K24, 6 ay sonra Xbox Game Pass oyunları arasına eklenmiş oldu.

NBA 2K24 Game Pass Fiyatı

7 milyondan fazla kopya satan popüler basketbol simalasyon oyunu, Game Pass'e gelmesiyle büyük bir ilgi görecek gibi duruyor. Şu an oldukça uygun bir fiyata ve büyük bir indirimle Game Pass kütüphanesine eklenen oyunu siz de edinmek istiyorsanız vakit kaybetmeden satın alabilirsiniz.

Oyunun indirimli fiyatı:

Xbox Series X|S için NBA 2K24 : 1.500 TL yerine 375 TL

: yerine 375 TL Xbox One için NBA 2K24 : 1.300 TL yerine 260 TL

: yerine 260 TL NBA 2K24 Black Mamba Edition: 1.900 TL yerine 570 TL

3 farklı indirim imkanındna yararlanmak için de son 10 saat kaldı. Siz de Xbox Game Pass sitesinden direkt oyun sayfasına erişebilir ve satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

NBA 2K24 Fragmanı