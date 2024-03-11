NBA 2K24 Xbox Game Pass Kütüphanesine Eklendi: Hem de Büyük Bir İndirimle!
Xbox Game Pass kütüphanesine eklenen NBA 2K24, şu an büyük bir indirimle satın alınabiliyor. Peki oyunun Game Pass fiyatları ne kadar? İşte detaylar!
Geçtiğimiz günlerde Microsoft, NBA 2K24'ün Game Pass'e geleceğini duyurmuştu ve o gün geldi. Profesyonel basketbol simülasyonu olan oyun, tüm aboneler tarafından şu an Game Pass'te satın alınabiliyor.
Hem bulut hem de konsol ile erişimi mümkün olacak oyun, serinin son oyunu olarak biliniyor. 2023 yılının Eylül ayında çıkış yapan NBA 2K24, 6 ay sonra Xbox Game Pass oyunları arasına eklenmiş oldu.
NBA 2K24 Game Pass Fiyatı
7 milyondan fazla kopya satan popüler basketbol simalasyon oyunu, Game Pass'e gelmesiyle büyük bir ilgi görecek gibi duruyor. Şu an oldukça uygun bir fiyata ve büyük bir indirimle Game Pass kütüphanesine eklenen oyunu siz de edinmek istiyorsanız vakit kaybetmeden satın alabilirsiniz.
NBA 2K24 Sistem Gereksinimleri Neler? NBA 2K24 Kaç GB?
NBA 2K24 sistem gereksinimleri, 2K şirketinin yeni basketbol oyununu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor çünkü bilgisayardaki donanımın, oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir.
Oyunun indirimli fiyatı:
- Xbox Series X|S için NBA 2K24:
1.500 TLyerine 375 TL
- Xbox One için NBA 2K24:
1.300 TLyerine 260 TL
- NBA 2K24 Black Mamba Edition:
1.900 TLyerine 570 TL
3 farklı indirim imkanındna yararlanmak için de son 10 saat kaldı. Siz de Xbox Game Pass sitesinden direkt oyun sayfasına erişebilir ve satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
YORUMLAR