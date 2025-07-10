NBA 2K26 Ön Siparişe Açıldı! Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan NBA 2K26 ön siparişe açıldı. Bununla beraber NBA 2K26'nın Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'de yeni NBA oyununu satın almak için ne kadar ödemek gerekiyor?

NBA 2K26 Türkiye Fiyatı

En iyi basketbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan NBA 2K26'nın standart, Superstar ve Leave No Doubt olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Bu sürümler Steam, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

Steam'de oyunun standart sürümü için 69,99 dolar (2.802 TL), Superstar sürümü için 99,99 dolar (4.003 TL), Leave No Doubt Edition sürümü için 149,99 dolar (6.005 TL) fiyat etiketi belirlendi.

PlayStation ve Xbox mağazalarında oyunun standart sürümü 2 bin 900 TL, Superstar sürümü 3 bin 600 TL, Leave No Doubt sürümü ise 5 bin 400 TL fiyata satılıyor. Superstar ve Leave No Doubt sürümleri oyuna çıkışından altı gün önce erişim dahil birçok avantaj sağlıyor.

NBA 2K26 Oynanış Videosu

NBA 2K26 Çıkış Tarihi

NBA 2K26 5 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için satışa sunulacak.