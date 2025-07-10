PlayStation Plus'a 10.544 TL Değerinde 7 Oyun Geliyor

PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanesine temmuz ayında eklenecek oyunlar belli oldu. İşte binlerce TL değerindeki oyunlara dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aracılığıyla her ay düzenli olarak kütüphaneye yeni ücretsiz oyunlar ekliyor. Konsol oyuncuları kütüphanedeki oyunlara ekstra ücret ödemeden erişebiliyor ve bu sayede uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebiliyor.

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PlayStation Plus Premium ve Extra aboneleri, temmuz ayında eklenecek oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile beraber merak edilen soru cevaplandı. Duyuruya göre 9 Temmuz'da kütüphaneye Cyberpunk 2077 eklendi. Peki, önümüzdeki günlerde ise 7 oyun daha kütüphaneye dahil olacak.

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Banishers: Ghosts of New Eden (PS5), Bluey: The Videogame (PS5, PS4), Planet Zoo (PS5), Risk of Rain 2 (PS5, PS4), Tropico 6 (PS5, PS4) ve New World: Aeternum (PS5) 15 Temmuz'da, Abiotic Factor (PS5) ise 22 Temmuz'da kütüphaneye eklenecek.

PlayStation Plus Extra ve Premium / Deluxe aboneleri belirtilen tarihten itibaren söz konusu oyunları konsollarına indirip oynamaya başlayabilecek. Bu oyunlar arasında New World: Aeternum öne çıkıyor. Amazon Games tarafından geliştirilen açık dünya rol yapma oyunu 2021 yılında satışa sunuldu.

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