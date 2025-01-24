1.801 TL Değerindeki İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmenize yardım edebilecek iki farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. İşte detaylar!
Kısa süre önce Diablo 4 oyununu ücretsiz hâle getiren Steam iki farklı oyunu daha bedava sundu. Böylece üs inşa etme ve şehir kurma türlerindeki oyunları belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.
42,49 dolar (1.516 TL) değerindeki HUMANKIND ve 7,99 dolar (285 TL) değerindeki Necesse Kampanya kapsamında Necesse kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunları üç gün boyunca (27 Ocak 2025) oynayabilirsiniz.
Necesse için 3 Şubat, HUMANKIND 30 Ocak tarihine kadar devam eden bir indirim kampanyası da bulunuyor. %35 indirime giren Necesse'nin fiyatı 7,99 dolardan 5,19 dolara, %85 indirime giren HUMANKIND'in fiyatı ise 6,37 dolara düştü.
HUMANKIND ve Necesse Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- HUMANKIND ve Necesse'nin sayfalarını görüntüleyin.
- "Oyunu Oyna" butonuna basın.
- İşlemi onaylayın.
- İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.
HUMANKIND Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit
- İşlemci: 4. nesil Intel i5 / AMD FX-8300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 / AMD R9 290
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Necesse Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows® 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core™ i3-4160 / AMD FX serisi FX-4350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 440 (1 GB) / AMD® Radeon™ HD 6570 (1 GB)
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
1.784 TL Değerindeki Diablo 4 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
Diablo 4 kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Peki, oyunu bedava oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte detaylar!
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