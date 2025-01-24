1.801 TL Değerindeki İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Kısa süre önce Diablo 4 oyununu ücretsiz hâle getiren Steam iki farklı oyunu daha bedava sundu. Böylece üs inşa etme ve şehir kurma türlerindeki oyunları belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

42,49 dolar (1.516 TL) değerindeki HUMANKIND ve 7,99 dolar (285 TL) değerindeki Necesse Kampanya kapsamında Necesse kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunları üç gün boyunca (27 Ocak 2025) oynayabilirsiniz.

Necesse için 3 Şubat, HUMANKIND 30 Ocak tarihine kadar devam eden bir indirim kampanyası da bulunuyor. %35 indirime giren Necesse'nin fiyatı 7,99 dolardan 5,19 dolara, %85 indirime giren HUMANKIND'in fiyatı ise 6,37 dolara düştü.

HUMANKIND ve Necesse Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. HUMANKIND ve Necesse'nin sayfalarını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

HUMANKIND Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit

Windows 7, 64-bit İşlemci: 4. nesil Intel i5 / AMD FX-8300

4. nesil Intel i5 / AMD FX-8300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 / AMD R9 290

NVIDIA GTX 770 / AMD R9 290 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Necesse Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 10 (64-bit)

Windows® 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core™ i3-4160 / AMD FX serisi FX-4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 440 (1 GB) / AMD® Radeon™ HD 6570 (1 GB)

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

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