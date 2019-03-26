Neptün'deki Devasa Fırtına Görüntülendi

1989 yılında NASA tarafından uzaya gönderilen Voyager 2 aracı, mavi gezegen Neptün’e ulaşan ilk insan yapımı araç olmuştu. Voyager 2 gezegenin yanından geçerken çektiği görüntüler arasında Neptün’de oluşan neredeyse Dünya büyüklüğünde bir fırtına görüntülenmiş ve Büyük Kara Nokta adı verilmişti. Bundan daha küçük olan noktaya ise Kara Nokta 2 denilmişti.

İlk görüntünün üzerinden geçen beş yıl sonra Hubble teleskobu, Dünya’dan 4.3 milyar kilometre uzaktaki gezegeni görüntülemeyi başarmıştı. Çekilen görüntülerde dikkat çeken detay ise iki fırtınanın da ortadan yok olması olmuştu. Fırtınaların yok olması bilim insnalarını şaşırtırken, Jüpiter’deki fırtınaların yüzyıllardır sürdükleri düşünüldüğünde sistemimizde az görülen bir detay olması sebebiyle ilgi uyandırmıştı.

Çeşitli bilgisayar simülasyonları kullanan araştırmacılar Neptün üzerindeki fırtınaların izine düşmüşler ve Büyük Kara Nokta fırtınasının kaybolma sürecini ele almışlardı. Araştırmasının başlamasının üzerinden yıllar geçmesinin ardından, OPAL projesinin yardımıyla fırtınanın kaybolma sürecine dair kimi detaylar ortaya çıkarıldı. Ekip gezegendeki fırtına sistemlerinin oluşumuna dair bilgileri gün yüzüne çıkarırken, 2015 yılında Neptün’ün güneyinde görülen küçük bir karar noktadan hareketle bu fırtınaların oluşumuna dair önemli fikirler elde etti.

2018 yılında ise bir başka fırtına daha ortaya çıktı. Daha küçük fırtınaları gözlemlemekte olan ve büyük bir fırtınanın ortaya çıkacağını düşünmeyen ekip, 2018’deki fırtınanın başlamasını gözden kaçırırken, sonrasında yapılan gözlerle Neptün’deki fırtına sistemlerinin oluşumuna dair merak edilen birçok soruyu cevapladı.