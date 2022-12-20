Neşet Ertaş Filminin Davası Sonuçlandı: Film Yayınlanacak mı?

Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikâyesini konu alan Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle Neşet Ertaş'ın ailesi tarafından dava edilmişti. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'ya doğrudan açılan dava bugün sonuçlandı ve filmin ve fragmanlarının yayınlanmaması kararı alındı.

23 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan ve Neşet Ertaş'ın hayatındaki önemli anları konu alan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Neşet Ertaş'ın ailesinin kendisine açmış olduğu davaya karşı kayıtsız kalmadı.

Neşet Ertaş Filmi Yayınlanamayacak

Film üzerinde 5 yıldır çalıştığını ve 65 milyon lira harcama yaptığını belirten yapımcı, geçtiğimiz günlerde TV8 programı 2. Sayfa'ya bağlandı. Yapımcı Mustafa Uslu şu açıklamalarda bulundu:

"Filmimizin seyredilmeden yasaklanması bizi üzdü. Defalarca aileyle görüştü, kişinin ölümüyle kişilik hakları sona erer, miras olarak kalmaz buna rağmen defalarca görüştük. Maddi ve manevi anlaşmaya razıydık ama olmadı. Projede sadece birinin olmasını istemedikleri için anlaşamadık. Ekonomik konuda anlaşmıştık, 10 milyon vermeye hazırdık. Kitabın yazarı Erol Parlak'ı istemediler.

Neşet Ertaş'ın ailesinin iddialarına göre ünlü ozan Neşet Ertaş ölümünden önce bıraktığı vasiyette kendi adına herhangi bir içerik yapılmasına izin vermemişti. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte filmin vizyona girme ihtimali de kalmadı.