1,2 Milyon Yıllık Dünya'nın En Eski DNA'sı Keşfedildi

Mamut dişinden elde edilen Dünya'nın en eski DNA'sı merak uyandırıyor. 1970'lerden bu yana korunan mamut örnekleri, ilk kez bir milyon yıldan daha eski hayvan kalıntılarını gözler önüne seriyor. DNA, yaklaşık 1,2 milyon yıl önce yaşamış iki mamuta ait.

Bilim adamları, Çarşamba günü yayınlanan yeni bir çalışmada dünyanın en eski DNA'sının keşfedildiğini duyurdu. 1 milyon yıldan daha eski olan DNA, yünlü mamutun öncülü olan iki bozkır mamut örneğinden elde edildi. Çalışma, daha önce belirlenen en eski DNA'nın 780.000 ila 560.000 yıl öncesine dayandığını aktardı.

Stockholm Paleogenetik Merkezi'nde evrimsel genetik profesörü olan çalışmanın baş yazarı Love Dalén, "Bu DNA inanılmaz derecede eski. Örnekler Viking kalıntılarından bin kat ve hatta Neandertallerin varlığından bile daha eski" dedi.

Mamut dişinden alınan Dünya'nın en eski DNA'sı

Kuzeydoğu Sibirya'daki Erken ve Orta Pleistosen Çağı'nda yaşayan mamut örneklerinin azı dişlerinden keşfedilen bu DNA dizilimi, 1 milyon yıldan fazla süredir Sibirya'nın donmuş topraklarında gömülü halde duruyordu.

1,2 milyon yıllık örneklerden DNA'nın çıkarılmasının bir hayli zor olduğunu söyleyen bilim adamları, yalnızca çok az miktarda DNA kaldığını ve çok küçük parçalara ayrıştırıldığını ekledi. Bozkır mamut örnekleri ilk olarak 1970'lerde ortaya çıkarıldı ve o zamandan beri Moskova'nın Rusya Bilimler Akademisi'nde saklanıyordu.

(Antik DNA'nın alındığı mamut dişi)

Bilim adamları, DNA'nın mamutların genetik tarihini ve dünya çapında nasıl göç ettiklerini ve evrimleştiklerini anlamaya yardımcı olabileceğini söyledi. Ek olarak mamutların soğuk iklimlere ne zaman ve ne kadar hızlı adapte olduklarına dair yeni bilgiler sağlayabilir. Araştırmacılar, yeni sonuçların diğer türler üzerindeki çalışmalar için de kapı açtığını belirtti.

Yaklaşık 1 milyon yıl önce birçok hayvan türü dünya çapında yayılmaya başladı. Bu aynı zamanda iklim ve deniz seviyelerinde büyük değişikliklerin olduğu bir dönemdi ve Dünya'nın manyetik kutuplarının yer değiştirdiği son zamanlardı. Araştırmacılar bu nedenle genetik analizlerin çeşitli bilimsel soruları keşfetmek için büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

Moleküler arkeoloji profesörü ve Paleogenetik Merkezi'nde ortak araştırma lideri olan Anders Götherström, "Şu anda büyük sorulardan biri, zamanda ne kadar geriye gidebileceğimizdir" dedi ve şöyle konuştu:

"Bundan önce antik DNA'nın korunabileceği bir donmuş toprak örneği yoktu. Ancak henüz sınıra ulaşmadık. 2 milyon yıllık DNA'yı kurtarabileceğimiz ve muhtemelen 2.6 milyon kadar geriye gidebileceğimizi düşünüyorum. "