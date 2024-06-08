Netflix Yeni Bir Davayla Karşı Karşıya: 170 Milyon Dolar Ödemek Zorunda Kalabilir!

Richard Gadd'ın yer aldığı Baby Reindeer dizisinde Martha karakterine ilham kaynağı olduğunu iddia eden Fiona Harvey, Netflix'e akılalmaz tutarda bir dava açtı.

The Hollywood Reporter'ın aktardıklarına göre geçtiğimiz günlerde Kaliforniya federal mahkemesinde açılan davada Fiona Harvey, kendisini cinsel saldırıdan iki kez hüküm giymiş ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmış bir sapık olarak gösterdiği gerekçesiyle Netflix'e dava açmak zorunda kaldığını belirtiyor. Harvey, dizinin kazancından pay talep ederek en az 120 milyon dolar tazminat ve ihtiyati tedbir talep ediyor.

Netflix temsilcisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu konuyu güçlü bir şekilde savunmayı ve Richard Gadd'ın hikâyesini anlatma hakkını korumayı amaçlıyoruz." dedi.

Baby Reindeer Dizisi Konusu

Baby Reindeer dizisi, çalıştığı barda Martha adında bir kadınla tanışan Donny Dunn'ın hikâyesini anlatıyor. Richard Gadd, kendi hayat hikâyesinden uyarladığını belirttiği dizide Dunn karakterine hayat veriyor.

Dizide Martha'nın Gadd'ı ve başka bir kadını takip ettiği için beş yıl hapis yatan bir suçlu olarak tasvir edilmesi Harvey'nin iddialarının temelini oluşturan ana neden.

Şimdilik davanın nereye evrileceği belirsiz. Dava sürecinde tarafların savunmaları alınacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.