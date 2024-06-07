Netflix'in Ana Sayfa Tasarımı Değişiyor: Tüm Bilgiler Artık Tek Bir Yerde!

Netflix, TV uygulamasında yeni bir ana sayfa tasarımını kullanıma sunuyor. Kullanıcıların uygulamalarına gelecek olan güncellemeyi yaparak erişebilecekleri yeni tasarım, izlemek istediğiniz dizi ve filmleri içeren statik kutucukların yerini, üzerine geldiğinizde uzayan kutucuklarla değiştiriyor.

Yeni tasarım değişikliğiyle birlikte şu anda bir içeriğin fragmanını ve diğer bilgileri, üzerine kaydırdığınızda arayüzünün en üstünde görebiliyorsunuz. Öte yandan yeni tasarım, aradığınız tüm bilgileri ekranınızda çok daha belirgin hâle getirerek içerikleri daha anlaşılabilir ve kompakt bir hâle getiriyor.

Yeni Ana Sayfa Tasarımı Neler Getiriyor?

Artık bir dizi veya filmin üzerinde yeterince uzun süre durduğunuzda Netflix doğrudan kutucuk içinde kısa bir önizleme oynatmaya başlıyor. Kutunun altında, özet, yayınlandığı yıl, bölüm sayısı ve türü de dâhil olmak üzere içerik hakkındaki tüm bilgileri görmek mümkün.

Netflix'in tasarımıyla ilgili değiştirdiği tek şey bu değil. Yeni değişiklikle birlikte Netflix'in ana sayfasının sol tarafından çıkan menü kaldırılıyor ve ekranınızın üst kısmında daha modern bir seçenek yelpazesi ekleniyor.

Şirket yeni ana sayfa tasarımını başlangıçta akıllı TV'ler ve diğer yayın cihazlarını kullanan küçük bir abone grubu arasında test edecek ve eğer testler başarıyla sonuçlanırsa çok kısa sürede tüm kullanıcılar yeni ana sayfa tasarımına erişebilecekler.

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