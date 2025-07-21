4 Bölümlük Mini Dizi, Netflix'in En Çok İzlenen Yapımı Oldu

Netflix, 2025 yılının ilk yarısına ait izlenme raporu paylaştı. Bu rapor ile birlikte yılın ilk yarısında en çok izlenen diziler belli oldu. 8,2 IMDb puanıyla öne çıkan mini dizi, zirvede yer alarak önemli bir başarının altına imza attı.

Netflix'te 2025 yılının ilk yarısında en çok izlenen dizi Adolescence oldu. En iyi mini diziler arasında yer alan yapım toplamda dört adet bölümden oluşuyor. Dizi, sınfı arkadaşını öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki çocuğun hikâyesini konu alıyor.

Adolescence dizisini Squid Game takip etti. İkinci sırada 117.3 milyon izlenme ile Squid Game'in 3. sezonu, üçüncü sırada ise 71.5 milyon izlenme ile Squid Game'in 3. sezonu yer aldı. Kore dizileri izlemeyi seven kişilere hitap eden yapım farklı hikâyesiyle öne çıkıyor.

Dördüncü sırada Zero Day bulunuyor. Altı adet bölümden oluşan mini dizi, 61.3 milyon izlenmeye ulaştı. Dizinin başrol oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Jesse Plemons ve Lizzy Caplan yer alıyor.

Netflix'te 2025'in İlk Yarısında En Çok İzlenen Diziler