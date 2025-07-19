Netflix'ten Şok Eden Açıklama! Bu Dizi Yapay Zekayla Yapıldı

Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, abone sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu da firmanın kazandığını parayı sabit tutmuyor. Zira firma, kısa süre önce 2025’in ikinci çeyreğine ait finansal raporunu paylaştı. Böylece şirketin son üç ayda ne kadar gelir ve kâr elde ettiği ortaya çıktı. Ayrıca en çok izlenen dizilerin listesi de paylaşıldı. Ancak tüm bunlardan daha fazla dikkat çeken bir açıklama geldi.

Netflix Eş CEO’su Ted Sarandos, Nisan 2025'te seyirciye sunulan Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut için yapay zekadan yararlandıklarını duyurdu. Şirket tarihinde ilk kez böyle bir adım attı ve sonuçlardan son derece memnun kaldığını açıkladı. İşte detaylar…

Netflix, Yeni Dizisinde Yapay Zekayla Efekt Geliştirdi

Sarandos’un açıklamalarına göre yapay zeka, dizideki bir binanın çöküş sahnesinde kullanıldı. Normal şartlarda bu tür bir görsel efekt sahnesinin hazırlanması haftalar alıyor ancak yapay zeka sayesinde süreç 10 kat daha hızlı tamamlandı. Üstelik küçük bütçeli bir yapım olmasına rağmen efektlerin kalitesi büyük bütçeli yapımları aratmadı gibi görünüyor.

Yapay zekanın yalnızca maliyetleri düşürmek amacıyla değil, aynı zamanda daha yaratıcı ve daha kaliteli içerikler üretmek için önemli olduğunu söyleyen Sarandos, çekim planlaması ve görsel efekt süreçlerinde bu teknolojinin sektöre büyük katkı sunduğunu belirtti. Ayrıca diğer alanlardan farklı olarak sinema ve dizi dünyasında yapay zekanın işsizlik yaratmayacağını, tam tersi çalışmalara katkı sunacağını söyledi.

Son dönemlerde sinema dünyasında yapay zeka kullanımı üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor. Oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar arasında görüş ayrılıkları olsa da Netflix’in bu hamlesi, yapay zekanın artık sektörün geleceğinde kalıcı bir yer edindiğini gözler önüne seriyor.

The Eternaut Konusu

30 Nisan'da ilk sezonuyla karşımıza çıkan The Eternaut, ölümcül bir kar fırtınasının Buenos Aires’i harap ettiği bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Dizi, kıyamet sonrası atmosferi ve insan direncine odaklanan karanlık bir bilim kurgu türünde.

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