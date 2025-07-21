Netflix'in En Çok İzlenen Filmleri: Zirvede Düşük Puanlı Film Var

Netflix, 2025 yılının ilk yarısına ait izlenme raporu paylaştı. Bu rapor ile birlikte Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu. Düşük IMDb puanına sahip olan aksiyon ve komedi filmi zirvede konumlandı.

Netflix'te 2025 yılının ocak-haziran döneminde en çok izlenen flim, 165 milyon izlenme ile Back in Action oldu. 5,9 IMDb puanına sahip olan filmin başrol oyuncu kadrosunda Jamie Foxx, Cameron Diaz ve Glenn Close bulunuyor. 2025 yapımı filmin yönetmenliğini Seth Gordon üstlendi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tyler Perry'nin üstlendiği Straw ikinci 103 milyon izlenme ile sırada yer aldı. 2025 yapımı filmin başrol oyuncu kadrosunda Taraji P. Henson, Sherri Shepherd ve Teyana Taylor bulunuyor.

Üçüncü sırada 96 milyon izlenme ile The Life List konumlandı. Yönetmenliğini Adam Brooks'un üstlendiği filmin başrol oyuncu kadrosunda Sofia Carson, Kyle Allen ve Sebastian de Souza yer alıyor.

Netflix'te 2025'in İlk Yarısında En Çok İzlenen Filmler