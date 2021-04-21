Netflix Abone Sayısı Olduğu Yerde Sayıyor: Büyüme Durdu!

Netflix abone sayısı olduğu yerde saymaya başladı. Yeni tip koronavirüs salgınının başından beri abone sayısında sürekli bir artış meydana gelen dijital yayın platformunun kullanıcı açısından büyümesi özellikle son günlerde duraklamış gibi görünüyor.

Netflix Abone Sayısı Neden Artmıyor?

Tüm dünyada etkisini şiddetli bir şekilde hissettiren COVID-19 salgının neden olduğu dijital yayın platformundaki patlama, Netflix'e çok sayıda yeni abone kazandırmış olsa da son günlerde dijital yayın servisinin abone büyümesinde önemli bir düşüş meydana geldiği kaydedildi.

Bir seneden biraz daha uzun bir süre önce yeni tip koronavirüs dünyanın çoğunu eve kapanmaya zorladığında Netflix gibi dijital yayın hizmetleri de çoğu internet kullanıcısının ilgisini çekmeye başladı. Kullanıcılar evde geçirdiği süre içerisinde eğlenceli vakit geçirmek için Netflix'te yer alan dizi, film, belgesel ve animasyonları seyretmeye başladı.

İnsanların salgına olan bakış açısı değiştikçe Netflix gibi dijital yayın platformlarının abone sayısında da muazzam bir artış meydana geldi. Uzun bir süreden beri kapalı olan sinemalar da dijital yayın platformlarının popülaritesini arttıran başka bir faktör oldu. Netflix ve Disney+ gibi hizmetlerin popülaritesinde meydana gelen artış sayesinde dijital yayın platformlarının orijinal içerik sayısı da çoğaldı.

Netflix, salgının dünyada etkisini hissettirmeye başladığı geçen yıl içerisinde yenilmez bir süper güce dönüşmüş gibi görünse de hizmetin abonelik istatistiklerine bakıldığında hiç de iç açıcı bir tablo ile karşılaşılmıyor.

The Guardian tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix'in abonelikte kaydettiği başarı, 2021'in ilk birkaç ayında önemli ölçüde silikleşti. Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 6 milyon yeni abone geleceği tahmin edilirken Netflix'in ulaştığı sayı ise 4 milyon oldu. Bu sayı 2020'nin son aylarında kaydolan 8 milyon abone ile kıyaslandığında Netflix'in abone başarısının devamının gelmediği sonucuna varılabilir.

Netflix bu çeyrekte yalnızca 1 milyon abonenin kaydolacağını öngörüyor. Bu da dijital yayın devinin kırdığı rekorun yinelenmeyeceği anlamına geliyor. Netflix bunun suçlusunun COVID-19 dolayısıyla içerikte meydana gelen azalma olduğunu düşünüyor. Ayrıca Disney+ ve Amazon Prime Video gibi rakiplerinin çoğalması da Netflix abone sayısı başarısının yinelenmemesinin başka bir nedeni olabilir.

Dünya normale döndüğünde Netflix'in nasıl bir performansa sahip olacağı şimdiden merak ediliyor. Şirket, pandemi sona erdiğinde orijinal içerik açısından önemli bir artış kaydedecek fakat salgının sona ermesi sadece onun avantajına işlemeyecek. Onun haricindeki dijital yayın servisleri de aynı avantaja sahip olacak. Bütün bunlar Netflix'i ciddi bir rekabet ortamının beklediğini gösteriyor.