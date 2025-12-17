Netflix'te En Çok İzlenen Diziler: Zirvede Türk Dizisi Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. Zirvede gerilim ve dram türlerindeki Kasaba yer aldı. 6,7 IMDb puanına sahip olan dizinin oyuncu kadrosunda Okan Yalabık, Özgürcan Çevik ve Ozan Dolunay dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (8-14 Aralık 2025)

Kasaba Man Vs Baby Gupi Stranger Things The Abandons The Price of Confession

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri listesinin ikinci sırasında Man Vs Baby konumlandı. Komedi türündeki dizinin başrol oyuncu kadrosunda Rowan Atkinson, Alanah Bloor ve Claudie Blakley yer alıyor. 6,5 IMDb puanına sahip olan dizinin ilk sezonunda dört adet bölüm mevcut.

Üçüncü sırada komedi türündeki animasyon dizisi Gupi bulunuyor. Kısa sürede çok popüler olan Gupi'nin seslendirme kadrosunda Gupse Özay, Dora Kaplan ve Rüzgar Özacun dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. 2025 yılında Netflix üzerinden yayınlanan animasyon dizisi 6,0 IMDb puanına sahip.

Stranger Things dördüncü sırada konumlandı. 1980'li yıllarda geçen dizide hikâye, Hawkins isimli kurgusal kasabada Will isimli bir çocuğun ortadan kaybolması ile başlıyor. Bu olayın ardından doğaüstü güçlere sahip Eleven ortaya çıkıyor. Ayrıca gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvar keşfediliyor.

Netflix'te geçtiğimiz haftanın en fazla izlenen dizileri listesinde beşinci sırada The Abandons yer aldı. Vahşı Batı temasına sahip olan dizinin başrol oyuncu kadrosunda Lena Headey, Gillian Anderson ve Nick Robinson mevcut. Dram türündeki dizinin ilk sezonunda yedi adet bölümde bulunuyor. 2025 yapımı dizi 6,3 IMDb puanına sahip.