Netflix'in Bu Videosunu Asla İzlemeyin! Sizi Çıldırtabilir

Dünyanın en popüler çevrim içi hizmet sağlayıcıları, bu yılı geride bırakmamıza az bir süre kalmışken 2025'in en önemli anları hakkında özet niteliğinde veriler sağlamaya başladı. Netflix de diğerlerine benzer bir adım attı ancak popüler hizmetlerin aksine kullanıcıları oldukça sinirlendirecek bir 2025 özeti hazırladı.

Netflix, 2025 Spoiler Videosu Yayınladı

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube hesabı üzerinden yayınlanan yeni videoda 2025 yılında yayınlanan yapımlarla ilgili çok kritik spoilerlar (henüz izlenmeyen bölümlerin önceden söylenerek sürprizin bozulması) yer aldı. Videonun açıklamasında ise sadece "Özür dilerim" ifadesi kullanıldı. Videonun yayınlanmasının üzerinden birkaç saat geçtikten sonra 4 bin 622 görüntüleme sayısına ulaştı.

Videoya genel olarak olumsuz yorumlar geldi. Kimileri böyle bir video paylaşılması karşısında şaşkınlığını dile getirirken kimi ise neden böyle bir video paylaştıklarını sorarak sitem etti. Bir kullanıcı, "Boş video olmuş" yorumunu yaparken başka bir kullanıcı ise söz konusu videonun yüklenme sebebinin ilgi odağını Stranger Things'in üzerine çekmek olduğunu ileri sürdü.

Diğer çevrim içi platformlar, önemli verileri her ay düzenli olarak paylaşmazken dijital yayın platformu ise en çok izlenen dizi ve filmleri her ay düzenli olarak sunuyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre 1 ila 7 Aralık tarihlerinde en çok izlenen film, Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın, Nejat İşler, Rüçhan Çalışkur ve Leyla Selen Uçer'in yer aldığı Evcilik oldu.

Şirketin bu verileri zaten her ay kullanıcılara sunması, yılı kapatırken kullanıcılara tekrar bunu sunmasını anlamsız hâle getiriyor. Yine de izleyicilerin 2025 yılına dair büyük bir spoiler videosu yerine kullanım istatistiklerine odaklanan bir paylaşımı tercih edeceği aşikâr. Peki, sizin bu video ile ilgili görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.