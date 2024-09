Netflix, Avatar: The Last Airbender'ın 2. Sezon Fragmanını Yayınladı!

Çocukluğumuzun en sevilen yapımlarından Avatar: The Last Airbender, bir süre önce Netflix dizisi olarak hayatımıza geri döndü. Her ne kadar dizi animasyona kıyasla bazı eksikliklere sahip olsa da izleyicilerin büyük bir kısmı tarafından beğenildi. Hemen ardından ise Avatar: The Last Airbender, 2. sezon ne zaman sorusu sorulmaya başlandı. Şimdi ise bu soruya ilk cevap geldi. İşte detaylar!

Avatar: The Last Airbender 2. Sezon Ne Zaman?

Netflix, Avatar: The Last Airbender 2. sezonu için ilk fragmanı yayınladı. Aslında buna fragmandan çok "teaser" demek daha doğru olur. Netflix'in paylaştığı videoda bir "toprak bükücü" görüyoruz. Bu da dizinin animasyona sadık kalarak ikinci Aang'in toprak bükme öğrenme sürecini konu alacağı anlamına geliyor.

Avatar: The Last Airbender Season 2 is now in production! CAN I GET A YIP YIP!? #GeekedWeek pic.twitter.com/8mSyiBedul — Netflix (@netflix) September 20, 2024

Fragman bunun dışında başka bir detay vermezken, "now in production" yazısı ile pordüksiyon sürecinin ve çekimlerin başladığını bize duyuruyor. Bu da dizinin 2025'in ilk yarısında hazır olacağı şeklinde yorumlanabilir. Dizinin ilk sezonu 22 Şubat 2024 tarihinde platforma eklendi.

Bu nedenle Avatar: The Last Airbender 2. sezon için de benzer bir çıkış tarihi görebiliriz. Yine de net bir şey söylemek için şimdilik erken. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Avatar: The Last Airbender 2. sezon için heyecanlı mısınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.