Netflix Paraları Meksika'da Ezmeye Hazırlanıyor

Dizi ve film platformu Netflix, büyük bir yatırımı Meksika'nın dizi/film sektörüne bağışlamaya hazırlanıyor. Daha önce "Club de Cuervos", "Roma" ve geçtiğimiz yıl gösterime giren "Pedro Páramo" gibi yapımlara yatırım yaparak dikkat çeken şirket Latin Amerika'nın en köklü film stüdyolarından biri olan Estudios Churubusco ile iş birliği yapmayı kabul etti.

Özellikle "Pedro Páramo", klasikleşmiş 1955 tarihli Juan Rulfo romanından uyarlanmış olup, yüzlerce sanatçı ve müzisyenin desteğiyle çekildi. Netflix CEO'su Ted Sarandos, film için yaklaşık 5.000 geleneksel tekstil ürününün üretildiğini ve filmin başarısıyla birlikte kitabın satışlarının üç katına çıktığını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise şöyle diyor:

Bu sektör ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Meksika'nın dünyada tanınması kadar ekonomik kalkınma ve istihdam açısından da önemli.

Netflix'in Her Projesi Yerinde Değil

Sarandos her ne kadar sektörde kamera arkasında çalışmak isteyen yeteneklerin önünü açacak programlar için de fon sağlayacaklarını söylese de Netflix'in Meksika'da her projesi olumlu karşılanmıyor.

Geçtiğimiz yıl şirket, Oscar adayı Fransız yapımı "Emilia Pérez"in haklarını satın almıştı. Trans bir Meksikalı kartel liderini konu alan müzikal, ülkede kültürel stereotipler, kötü İspanyolca kullanımı, Meksikalı oyuncuların eksikliği ve zorla kaybedilmeler gibi ciddi bir konuyu hafife alması nedeniyle tepki çekti.

Film, Avrupa'da gösterime girdikten neredeyse altı ay sonra Meksika'da vizyona girdi ve pek çok izleyicinin salonları terk etmesi üzerine, ülkedeki tüketici hakları kurumu, önde gelen bir sinema zincirine bilet iade politikalarını netleştirmesi için talimat verdi.

Öte yandan Meksika'nın coğrafi çeşitliliğinin de film çekimleri için büyük bir avantaj olduğunu vurgulandı. Tüm bunlara rağmen Netflix, önümdeki 4 yıl boyunca ülkenin sektörüne 1 milyar dolar yatırım yapacak.