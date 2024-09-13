Netflix Eski iPhone'lara Veda Ediyor: Desteklenmeyecek Telefonlar Belli Oldu

En popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix iOS 16 ve iPadOS 16 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. Bu karar, Netflix'in eski iPhone modellerini desteklemeyi bırakacağını gösteriyor.

Netfilx Hangi iPhone Modellerine Desteğini Kesecek?

iOS 18 güncellemesi merak içerisinde beklenirken Netflix'ten iOS kullanıcılarına kötü bir haber geldi. Macrumors'a göre dijital yayın hizmetinin mobil uygulaması iOS 17 ve iPadOS 17 güncellemesi almayan cihazları artık desteklemeyecek.

Netflix tarafından böyle bir hamlenin gelmesi durumunda iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro (1. nesil), iPad (5. nesil) modelleri için destek kesilecek.

Bu cihazları kullanan kişiler, Netflix uygulamasının mevcut sürümünü kullanımdan kaldırılıncaya kadar kullanmaya devam edebilecek fakat bu süre zarfında yeni özellik ya da hata düzeltmesi alamayacak.

Söz konusu cihazlar için desteğin hangi güncellemeyle birlikte sona erdirileceği bilinmiyor fakat kod dizelerinin son sürümde mevcut olduğu göz önüne alındığında, güncellemenin oldukça yakında yayınlanması bekleniyor.

Desteği Biten Eski iPhone'larda Netflix Nasıl İzlenecek?

Netflix'in desteklemeyeceği eski iPhone'lar web tarayıcısı üzerinden dijital yayın hizmetini kullanmaya devam edebilecek.

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