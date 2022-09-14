Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi İçin Başvurular Başladı!

Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı dersi verilmeye başlanacak. Netflix Grow Ceative ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında geleceğin senaristlerinin keşfedilmesi amaçlanıyor. Peki, derse kayıt yaptırabilmek için neler gerekiyor? Konuya dair detaylar haberimizde.

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix'in dizi ve film sektöründeki yetenek havuzunu genişletmek ve geliştirmek için projeler üreten Grow Creative ekibi, Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda dizi senaryosu yazarlığı üzerine bir lisans dersi verilecek.

14 hafta boyunca devam edecek ders, dizi ve film sektöründeki yetenekleri keşfetmek ve yetkinliklerini geliştirmek için Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerini hedefliyor. Ders, Bahçeşehir Üniversitesinde görevli akademisyenler ve Netflix Grow Creative ekibi ile birlikte hazırlandı.

Dizi senaryosu yazarlığı dersi, Bahçeşehir Üniversitesi’nin yanı sıra katılım bursu imkânı ile devlet üniversitelerinde bulunan Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerine de açık olacak. Devlet üniversitesinde okuyan ve başvurusu olumlu olarak sonuçlanan öğrenciler eğitimlere ders bünyesinde oluşturulan katılım bursu ile kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Dizi senaryosu yazarlığı dersi için 16 öğrencilik bir kontenjan belirlendi. Derse son başvuru tarihinin 20 Eylül olduğu açıklandı. 7 Ekim tarihinde başlayacak olan ders için 20 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruları Series Writing sayfası üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için açılan sayfada yer alan "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir ve talimatları izleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Ders kapsamında yazar odası simülasyonu kurulacak. Bu simülasyon, öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda verimlilik ve sosyal beceriler kazandıracak.

Öğrencilere konu bulup bilgi toplama, bir dizi senaryosunu analiz etme ve yazma, senaryo dökümü oluşturma, üretilen fikir ve metinleri en doğru şekilde sunabilme ve diğer yazarlarla beraber çalışma gibi yetkinlikleri edindirmeyi amaçlıyor.

Netflix ve Bahçeşehir üniversitesi iş birliği kapsamında verilecek olan senaristlik dersi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.