Netflix'ten Yeni Girişim: Eğlence Odaklı Mağazalar Açılıyor!
Netflix, içeriklerini tanıtacağı ve özel etkinlikler gerçekleştireceği bir dizi yeni ve özel mağazalar açmayı planlıyor. İşte detaylar!
Bloomberg'in Perşembe günü bildirdiğine göre Netflix, insanların alışveriş yapabilecekleri, yemek yiyebilecekleri ve en sevdikleri film ve TV şovlarıyla bağlantılı diğer etkinliklerin tadını çıkarabilecekleri eğlence odaklı mağazalar açmayı planlıyor.
Haberde, bu diğer etkinliklerin Squid Games temalı engelli parkur gibi birçok şeyi içerebileceği belirtildi.
Netflix'in tüketici ürünleri başkan yardımcısı Josh Simon, mağazanın Netflix House olarak adlandırılabileceğini ve ilk iki şubenin 2025'te ABD'de açılacağını ve ardından dünyanın diğer yerlerine ulaşacağını söyledi. İlk mağazaların açılacağı yerler henüz açıklanmadı ancak Hollywood şirket için bariz bir hedef gibi görünüyor.
Netflix House Gelecek Senelerde Açılacak
Simon konuyla ilgili olarak, "Hayranlarımızın filmlerimizin ve dizilerimizin dünyasına kendilerini kaptırmayı ne kadar sevdiklerini gördük ve bunu bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğimiz konusunda çok düşündük." ifadelerini kullandı.
Bazıları bu hamleyi, Netflix'in oyun sektörüne girmesi gibi diğer çabalarının ardından gelirlerini çeşitlendirmek için yaptığı bir hamle olarak görse de bu aşamada girişimin kârı yükseltmekten ziyade içeriğini tanıtmaya odaklandığı anlaşılabiliyor.
Netflix Kasım Ayı İçerikleri Açıklandı: İddialı Yapımlar Yolda!
Netflix'in kasım ayı boyunca yayımlayacağı içerikler belli oldu. Peki, Netflix'e hangi film ve diziler eklenecek? İşte paylaşılan listenin detayları! Netflix'in kasım ayı içerikleri belli oldu.
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