Netflix'ten Yeni Girişim: Eğlence Odaklı Mağazalar Açılıyor!

Bloomberg'in Perşembe günü bildirdiğine göre Netflix, insanların alışveriş yapabilecekleri, yemek yiyebilecekleri ve en sevdikleri film ve TV şovlarıyla bağlantılı diğer etkinliklerin tadını çıkarabilecekleri eğlence odaklı mağazalar açmayı planlıyor.

Haberde, bu diğer etkinliklerin Squid Games temalı engelli parkur gibi birçok şeyi içerebileceği belirtildi.

Netflix'in tüketici ürünleri başkan yardımcısı Josh Simon, mağazanın Netflix House olarak adlandırılabileceğini ve ilk iki şubenin 2025'te ABD'de açılacağını ve ardından dünyanın diğer yerlerine ulaşacağını söyledi. İlk mağazaların açılacağı yerler henüz açıklanmadı ancak Hollywood şirket için bariz bir hedef gibi görünüyor.

Netflix House Gelecek Senelerde Açılacak

Simon konuyla ilgili olarak, "Hayranlarımızın filmlerimizin ve dizilerimizin dünyasına kendilerini kaptırmayı ne kadar sevdiklerini gördük ve bunu bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğimiz konusunda çok düşündük." ifadelerini kullandı.

Bazıları bu hamleyi, Netflix'in oyun sektörüne girmesi gibi diğer çabalarının ardından gelirlerini çeşitlendirmek için yaptığı bir hamle olarak görse de bu aşamada girişimin kârı yükseltmekten ziyade içeriğini tanıtmaya odaklandığı anlaşılabiliyor.

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