Shrek 5'in Fragmanı Paylaşıldı! Kadroya Yeni İsim Katıldı

İlk Shrek filmi 2001 yılında vizyona girdi. 60 milyon dolar bütçe ile hazırlanan film 492 milyon dolar hasılat elde ederek önemli bir başarı elde etti. Filmin büyük beğeni toplaması üzerine 2004 yılında ikinci film izleyiciler ile buluştu. 150 milyon dolar bütçesi olan film 935 milyon dolar hasılat ile ilk filmin kazancını neredeyse ikiye katladı.

2007 yılında üçüncü film çıktı. 160 milyon dolar bütçe ile hazırlanan film 808 milyon dolar hasılata sahip oldu. Shrek Forever After olarak isimlendirilen dördüncü film 2010 yılında vizyona girdi. Film 756 milyon dolar hasılat elde etti. Geçtiğimiz yıl ise serinin yeni filmi duyuruldu. Shrek 5 merakla beklenirken bir fragman yayınlandı.

Shrek 5 Fragmanı ile Seslendirme Kadrosu Belli Oldu

Universal Pictures'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Shrek 5 fragmanı yayınlandı. 27 saniye uzunluğundaki videoda seslendirme kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı duyuruldu. Kadroda Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz'ın yanı sıra Zendaya da yer alacak.

Zendaya daha önce 2024 yapımı Challengers, 2021 yılında vizyona giren Dune: Part One, 2024 yapımı Dune: Part Two, 2021 yılında izleyiciler ile buluşan Spider-Man: No Way Home, 2017 yapımı Spider-Man: Homecoming ve daha pek çok yapımda yer aldı.

Shrek 5 Çıkış Tarihi

Shrek 5 filmi 23 Aralık 2026 tarihinde vizyona girecek. IMDb sayfasında yer alan bilgilere göre Filmin yönetmenliğini Walt Dohrn, Conrad Vernon ve Brad Ableson üstlendi. Senarist kadrosunda ise Michael McCullers, Christopher Meledandri ve William Steig yer alıyor.