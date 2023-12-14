Netflix'in En Çok İzlenen Türk Yapımları Belli Oldu! (2023)

Netflix, 2021'de Haftalık Top 10 ve En Popüler gibi listeler yayınlamaya başladığından bu yana, insanların neleri izlediğini şeffaf bir şekilde paylaşıyordu. Bugün ise şirket bunu bir adım öteye taşıma kararı aldı.

Bugünden itibaren yılda iki kez Netflix Etkileşim Raporu yayınlayacağını açıklayan şirket, altı aylık bir süre boyunca insanların Netflix'te neler izlediğini gösteren kapsamlı bir raporu herkese açık olarak sunacak.

Raporun yayınlanmasıyla Netflix'te en çok izlenen Türk yapımları da belli oldu. Netflix'in paylaştığı verilere göre en çok izlenen Türk yapımları arasında "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" adlı mini dizi ilk sırayı ele geçirirken, 24 Mart tarihinde izleyicilerle buluşan dizi tam 93 milyon saat izlenmiş durumda.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu dizi Şahmaran'ın ilk sezonu da ikinci sırada yer alıyor.

Netflix'in En Çok İzlenen Türk Yapımları

Yapım Lansman Tarihi İzlenme Süresi Global Sıralama Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? 24 Mart 2023 92.900.000 114 Şahmaran 1. Sezon 20 Ocak 2023 83.600.000 136 Terzi 1. Sezon 2 Mayıs 2023 63.900.000 208 Kara Para Aşk 1. Sezon - 40.900.000 412 Merve Kült 9 Haziran 2023 29.400.000 662

Peki siz bu yıl Netflix'te en çok hangi yapımları izlediniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.