Wednesday, Love is Blind ve Dahası! Netflix Eylül 2025 Takvimi
Popüler dijital akış platformu Netflix, eylül ayında sunulacak yeni dizi ve filmleri açıkladı. İşte Netflix Eylül 2025 içerik takvimi...
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, içerik kataloğunu hızla büyütmeye devam ediyor. Ağustos 2025 takvimiyle kullanıcılarına dopdolu bir ay yaşatan platform, şimdi gözleri eylül ayına çevirdi. İzleyiciler önümüzdeki ay kütüphaneye eklenecek yeni yapımların heyecanını şimdiden yaşıyor. Peki Netflix, eylül ayında hangi dizi ve filmlerle gündeme damga vuracak? İşte Netflix Eylül 2025 içerik takvimi...
Netflix'te Yayınlanacak Yeni Dizi ve Filmler - Netflix Eylül 2025 Takvimi
1 Eylül 2025
- 60 Days In (8. sezon) - Dizi
- 8 Mile (2002) - Film
- Abducted on Prom Night (2023) - Film
- Billy Madison (1995) - Film
- Boyz n the Hood (1991) - Film
- Bram Stoker’s Dracula (1992) - Film
- Bridesmaids (2011) - Film
- Charlie and the Chocolate Factory (2005) - Film
- Chicken Run (2000) - Film
- Dennis the Menace (1993) - Film
- Devil on Campus: The Larry Ray Story (2024) - Film
- E.T. the Extra-Terrestrial (1982) - Film
- Edge of Tomorrow (2014) - Film
- Escape Room (2019) - Film
- Franklin & Bash (1-4. sezon) - Dizi
- Good Advice (2001) - Film
- Hot Shots! (1991) - Film
- Hot Shots! Part Deux (1993) - Film
- Inglourious Basterds (2009) - Film
- Inside Man (2006) - Film
- Inside Man: Most Wanted (2019) - Film
- Karen Kingsbury’s A Thousand Tomorrows (1. sezon) - Dizi
- Knocked Up (2007) - Film
- La La Land (2016) - Film
- The Land Before Time (1988) - Film
- Liar Liar (1997) - Film
- Limitless (2011) - Film
- Long Shot (2019) - Film
- Money Talks (1997) - Film
- Orphan Black (1-5. sezon) - Dizi
- Paddington (2014) - Film
- Phantom Thread (2017) - Film
- Puss in Boots (2011) - Film
- Shark Tale (2004) - Film
- Sherlock Holmes (2009) - Film
- Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) - Film
- Shrek (2001) - Film
- Shrek 2 (2004) - Film
- Shrek Forever After (2010) - Film
- Shrek the Third (2007) - Film
- Stand by Me (1986) - Film
- The 4 Rascals (2025) - Film
- The Amazing Spider-Man (2012) - Film
- The Amazing Spider-Man 2 (2014) - Film
- The Boy Next Door (2015) - Film
- The Four Seasons (1981) - Film
- The Rookie (1990) - Film
- The Running Man (1987) - Film
- We’re the Millers (2013) - Film
- White Noise (2005) - Film
- Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) - Film
3 Eylül 2025
- Wednesday (2. sezon 2. kısım) - Dizi
4 Eylül 2025
- Countdown: Canelo v Crawford (1. sezon) - Dizi
- Pokémon Concierge (1. sezon 2. kısım) - Dizi
- Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital (2024) - Film
- The Blackening (2023) - Film
- Tomb Watcher (2025) - Film
5 Eylül 2025
- Inspector Zende (2025) - Dizi
- Love Con Revenge (2025) - Film
- Queen Mantis (1. sezon) - Dizi
- The Great British Baking Show (13. koleksiyon) - Dizi
7 Eylül 2025
- Leap! / Ballerina (2016) - Film
- Redeeming Love (2022) - Film
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity (1. sezon) - Dizi
8 Eylül 2025
- Dr. Seuss’s Red Fish Blue Fish (1. sezon) - Dizi
- Her Mother’s Killer (2. sezon) - Dizi
9 Eylül 2025
- Daddy’s Home (2015) - Film
- Daddy’s Home 2 (2017) - Film
- Jordan Jensen: Take Me With You (2025) - Film
- Kiss or Die (Mini dizi) - Dizi
10 Eylül 2025
- aka Charlie Sheen (2025) - Film
- Bombshell (2019) - Film
- Love is Blind: France (1. sezon) - Dizi
- Love is Blind: Brazil – A Fresh Start (5. sezon) - Dizi
- The Dead Girls (Mini dizi) - Dizi
11 Eylül 2025
- Are You There God? It’s Me Margaret. (2023) - Film
- Diary of a Ditched Girl (1. sezon) - Dizi
- Kontrabida Academy (2025) - Film
- Tyler Perry’s Beauty in Black (2. sezon) - Dizi
- Wolf King (2. sezon) - Dizi
12 Eylül 2025
- Beauty and the Bester (Mini dizi) - Dizi
- Maledictions (Mini dizi) - Dizi
- Ratu Ratu Queens: The Series (1. sezon) - Dizi
- The Wrong Paris (2025) - Film
- You And Everything Else (Mini dizi) - Dizi
13 Eylül 2025
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Canlı) - Film
14 Eylül 2025
- Ancient Aliens (11. sezon) - Dizi
- Moving On (2022) - Film
15 Eylül 2025
- Call the Midwife (14. sezon) - Dizi
- Ice Road: Vengeance (2025) - Film
- Nashville (1-6. sezon) - Dizi
- S.W.A.T. (8. sezon) - Dizi
- Terror Comes Knocking: The Marcella Borges Story (2025) - Film
16 Eylül 2025
- Rebel Royals: An Unlikely Love Story (Mini dizi) - Dizi
17 Eylül 2025
- 1670 (2. sezon) - Dizi
- Matchroom: The Greatest Showmen (1. sezon) - Dizi
- Next Gen Chef (1. sezon) - Dizi
18 Eylül 2025
- The BA***DS of Bollywood (1. sezon) - Dizi
- Black Rabbit (Mini dizi) - Dizi
- Little Angel (6. cilt) - Dizi
- Platonic: Blue Moon Hotel (1. sezon) - Dizi
- Same Day with Someone (2025) - Film
19 Eylül 2025
- Anpanman Collection - Film
- Billionaires Bunker (1. sezon) - Dizi
- Cobweb (2023) - Film
- Haunted Hotel (1. sezon) - Dizi
- She Said Maybe (2025) - Film
- A Bright Lawyer (2024) - Film
21 Eylül 2025
- Death Inc. (3. sezon) - Dizi
22 Eylül 2025
- Blippi’s Job Show (2. sezon) - Dizi
23 Eylül 2025
- Crime Scene Zero (1. sezon) - Dizi
- Cristela Alonzo: Upper Classy (2025) - Film
24 Eylül 2025
- The Guest (1. sezon) - Dizi
25 Eylül 2025
- Alice in Borderland (3. sezon) - Dizi
- House of Guinness (1. sezon) - Dizi
- Wayward (1. sezon) - Dizi
26 Eylül 2025
- Ángela (Mini dizi) - Dizi
- French Lover (2025) - Film
- Pokémon Horizons: 2. sezon 4. kısım - Dizi
- Ruth & Boaz (2025) - Film
28 Eylül 2025
- 10 Things I Hate About You (1999) - Film
- Idiocracy (2006) - Film
- Sweet Home Alabama (2002) - Film
30 Eylül 2025
- Earthquake: Joke Telling Business (2025) - Film
- Interview with the Vampire (2. sezon) - Dizi
- Nightmares of Nature (1. sezon) - Dizi
Tarih Belli Değil - Eylül 2025
- Dog Man (2025) - Film
