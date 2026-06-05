Netflix'e Dünya Kupası Oyunu Geliyor! Televizyonda Oynanabilecek

Dünya Kupası merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Netflix'e FIFA World Cup isimli yeni bir futbol oyunu gelmeye hazırlanıyor. Dünya Kupası'na odaklanacak oyunun çıkış tarihi açıklandı. Bununla birlikte bir video da paylaştı. Videoya göre oyunu oynamak için konsola ve bilgisayara gerek kalmayacak.

Netflix'e Futbol Oyunu Ne Zaman Gelecek?

FIFA World Cup, 11 Haziran 2026 tarihinde Netflix'in oyun kütüphanesine eklenecek. Netflix'e abone olan kişiler, belirtilen tarihten itibaren oyunu oynamaya başlayabilecek. Bu arada oyunun test süreci Brezilya'da başladı. Test süreci muhtemelen telefonu oyun kontrolcüsü olarak kullanma özelliğinin farklı internet hızlandırma ve binlerce farklı telefon modelinde sorunsuz çalışıp çalışmadığını görmek için yapılıyor.

Oyun Netflix'in kütüphanesine eklendiği andan itibaren milyonlarca kişi oyunu oynamak isteyecek. Brezilya'daki bu test, sunucuların bu devasa yük altında çöküp çökmeyeceğini önceden görmeyi sağlayacak. Böylece 11 Haziran tarihinde oyuncular herhangi bir problem ile karşılaşmadan futbol oyununu oynayabilecek.

Netflix'in Futbol Oyunu Ücretsiz Oynanacak mı?

"FIFA World Cup" isimli Dünya Kupası oyunu, Netflix abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Yani kullanıcılar oyunu oynamak için ekstra bir ücret ödemeyecek. Netflix'in oyun kütüphanesi üzerinden FIFA World Cup'ı seçip direkt olarak oyunu oynamaya başlayabilecek. Bu arada oyun içi satın alma bulunmayacak.

Netflix'in Futbol Oyununun Fragmanı

Netflix'in Futbol Oyununda Hangi Takımlar Bulunacak?

Delphi Interactive ve Netflix Games'in FIFA iş birliği ile geliştirilen FIFA World Cup'ta Dünya Kupası'ndaki 48 takım yer alacak. Yani oyunda Türkiye milli takımı da bulunacak. Dünya Kupası'ndaki 16 stadyum ve 1.248 futbolcu, oyunda da bulunacak.

FIFA World Cup Nasıl Bir Oyun Olacak?

FIFA World Cup, futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Dünya Kupası devam ederken gerçek maç sonuçlarına ve olaylara göre oyuna her gün yeni görevler ve özellikler eklenecek. Bu da oyunu daha keyifli hâle getirecek. Oyunu oynamak için konsola ve bilgisayara ihtiyaç duyulmayacak. Televizyonda yer alan karekodu telefonumuz ile okutarak oyunu oynamaya başlayabileceğiz. Bu arada oyunun dört oyuncuya kadar destekleyeceğini belirtelim.

Karekod okutma işlemini yaptıktan sonra telefon bir kontrolcüye dönüşecek. Böylece dev ekranda futbol oyunu oynanabilecek. Oynanış ise oldukça basit olacak. Bu, daha önce futbol oyunu oynamamış kişilerin bile kontrollere kısa sürede alışıp FIFA World Cup'ı rahatça oynayabileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Futbol oyunlarını seven biri olarak FIFA World Cup dikkatimi çekti. Oyunu rakiplerinden ayıran en önemli özelliği bilgisayara ve konsola ihtiyaç duymaması. Oyunu oynamak için televizyon ve telefon yeterli olacak. Böylece konsol olmadan dev ekranda futbol oyunu oynanabilecek. Elbette EA SPORTS FC 26 gibi kaliteli grafiklere sahip olacağını düşünmüyorum ancak arkadaşlarla birlikte eğlenceli zaman geçirmenizi sağlayacaktır.