Süpermen Filmine Şok Red Kararı! Baştan Aşağıya Yeniden Yazılacak

Süper kahraman türündeki filmleriyle geçmişte farklı dokunuşlara imza atan James Gunn, yeni "Superman" filminde beklenen ivmeyi yakalayamayınca hem yaratıcı ekibe kapıyı gösterdi, hem de kurguyu baştan aşağıya yeniden tasarladı. Artık olay örgüsü daha net bir şekilde akacak ve test formatında gösterilen anlatım tarzı tamamen değişecek.

Deneme gösterimleriyle izleyicilerin beğenisine sunulan yeni Süpermen filminde olaylar, başlıklar halinde devam ediyordu. Örneğin, bir haftaya bölünmüş hikayede günlere göre başlıklar çıkıyor, ardından hikaye anlatımı devam ediyordu. İzleyiciler, bu formatı reddetti, daha da önemlisi; pek net bulmadı.

Superman Filminin Kurgusu Tamamen Değişiyor

Superman'da artık bölüm bölüm ilerlemek yerine, baştan sona tek parça halinde, normal düzende akan bir kurgu tercih edilecek. Bu da, yeni filmin öncekine kıyasla daha az yaratıcı olacağı endişelerini gündeme getirdi. James Gunn, her ne kadar anlatım tarzını değiştirse de, bu kararın kurguya olumlu anlamda etki edeceğine inanıyor.

Test sürecinde izleyicilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda filmden 15 dakikalık sahne çıkarıldı. James Gunn, film için yeni bir kurgu yönetmeni ve besteci işe aldı.

Superman (2025) Filmi Konusu Ne?

Film, Clark Kent'in doğduğu gezegen Krypton'u terk edip dünyada büyümeyi seçmesiyle hayatı boyunca içinde olacağı bol ikilemli dünyayı anlatıyor. Metropolis'te bir gazeteci olarak çalışan Clark, Superman kimliğiyle halkın sesini duyuruyor ve adaleti sağlıyor.

Normal bir adam olmakla bir süper kahraman olmak arasında sıkışıp kalan Clark Kent, sıklıkla çelişkilerle boğuşuyor. Üstelik Lex Luthor adında bir rakibi de var. Clark, Superman kimliğiyle Luthor'un faaliyetlerini açığa çıkarmak için mücadele ediyor.

Superman (2025) fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: