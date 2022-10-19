Netflix, Hesap Paylaşımı Özelliğinin Fişini Çekiyor

Netflix, yılın son çeyrek verilerini dün gece paylaştı. Aktarılan bilgiye göre bu süreçte 2,41 milyon yeni abone kazanan şirket, bir önceki çeyrekte 970 bin, ilk çeyrekte ise 200 bin yeni abone sayısına ulaşmıştı.

Yılın sonlarına doğru yeni kullanıcı sayısını yükseltmeyi başaran platform, son çeyrek sonuçları üzerinden başka bilgiler de aktardı. Bunların başında şu an bünyesinde 35 oyun bulunduran firmanın 55 yeni oyun üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda daha büyük bir oyun kataloğuna sahip olacağı duyuruldu.

''Bulut oyun'' özelliği üzerinde de çalışan Netflix, oyunları yerleşik cihazlarda oynamayı mümkün kılmanın ötesine geçmek için yeni bir stüdyo açacak. Böylece şirket, kendi oyun stüdyosuna böylece sahip olacak.

Netflix'in Yenilikleri Neler?

'' Binge Watch '' altyapısından devam edilecek. Sadece küçük projelerde haftalık bölüm yayınlama planlanıyor.

'' altyapısından devam edilecek. Sadece küçük projelerde haftalık bölüm yayınlama planlanıyor. Hesap ve parola paylaşımı sona erecek.

Profil Transferi özelliği gelecek.

Pazardaki önemli rakiplerinden biri haline gelen Disney+ gibi haftalık bölüm sistemine geçmeyeceğini belirten Netflix, tüm bölümleri aynı anda paylaşmaya devam edecek. Bunun haricinde çok önemli bir yenilik olan hesap ve parola paylaşamının sona ermesi de muhtemelen çok fazla tepki çekecek.

2023 başından itibaren son bulacak olan özellik ortak hesap kullanımlarının sonunu getirecek. Eğer hesap paylaşımı yapılmaya devam etmek istenirse, normalden az miktarda para talep edilecek.

“Netflix’in ne zaman ve nasıl paylaşılabileceği konusunda bazı kafa karışıklıkları var. Hesaplar haneler arasında paylaşılıyor ve bu da üyelerimiz için harika yeni TV ve filmlere yatırım yapma yeteneğimizi etkiliyor.” açıklamasını yapan şirket, aynı evde yaşamayan kişilerin ekranlarını IP üzerinden tespit edecek ve ev dışındaki kişiler için ekstra ödeme işlemi uygulanacak.