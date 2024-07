Netflix, Horizon Zero Dawn Dizisini Bir Skandal Yüzünden İptal Etti!

Geçtiğimiz hafta, Rolling Stone dergisi, The Umbrella Academy üzerinde çalışan şovrunner Steve Blackman tarafından sergilenen toksik davranışları raporladı. On iki çalışanın iddialarını ortaya koyduğu bu raporlar, Rolling Stone tarafından araştırıldı ve büyük bir tartışmayı gün yüzüne çıkardı.

Blackman, sette manipülatif bir zorba olarak suçlandığı bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak raporun ortaya çıkmasından bu yana Rolling Stone, başka bir haberle daha gündeme geldi. Blackman'ın diğer projelerinden biri olan Horizon Zero Dawn ön yapım dizisi iptal edildi.

Scoop: Rolling Stone has learned that two of 'Umbrella Academy' showrunner Steve Blackman’s projects that were in development at Netflix, a Horizon Zero Dawn series and an original series, Orbital, are no longer moving forward https://t.co/cFnyww0n3Q