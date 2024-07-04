Netflix, Horizon Zero Dawn Dizisini Bir Skandal Yüzünden İptal Etti!

Geçtiğimiz hafta, Rolling Stone dergisi, The Umbrella Academy üzerinde çalışan şovrunner Steve Blackman tarafından sergilenen toksik davranışları raporladı. On iki çalışanın iddialarını ortaya koyduğu bu raporlar, Rolling Stone tarafından araştırıldı ve büyük bir tartışmayı gün yüzüne çıkardı.

Horizon Zero Dawn Dizisi Netflix Tarafından İptal Edildi!

Blackman, sette manipülatif bir zorba olarak suçlandığı bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak raporun ortaya çıkmasından bu yana Rolling Stone, başka bir haberle daha gündeme geldi. Blackman'ın diğer projelerinden biri olan Horizon Zero Dawn ön yapım dizisi iptal edildi.

Scoop: Rolling Stone has learned that two of 'Umbrella Academy' showrunner Steve Blackman’s projects that were in development at Netflix, a Horizon Zero Dawn series and an original series, Orbital, are no longer moving forward https://t.co/cFnyww0n3Q — Cheyenne Roundtree (@cheyenne_round) July 3, 2024

Horizon temalı bir TV şovu konusu uzun süredir tartışılıyor, çünkü serinin zengin ve etkileyici hikayesi ile göz alıcı dünyası var.

Canlı aksiyon bir dizi için mükemmel bir başlık olarak kabul edilen bu yapım, Netflix'te geliştirilmekteydi fakat süreç durduruldu.

Rolling Stone'un Cheyenne Roundtree tarafından yapılan açıklamaya göre, şovrunner'a bağlı her şeyin iptal edildiği bildirildi, bu da Horizon Zero Dawn ve Orbital'ı içeriyordu.

Horizon TV şovunun ne kadar ileri gittiği bilinmiyor, ancak pek ileri gitmediği tahmin ediliyor.

Sony'nin muhtemelen televizyon dizisinin üretimini başka bir ortakla devam ettireceği düşünülüyor, özellikle de son zamanlarda büyük başarı elde eden diğer canlı aksiyon uyarlamalarının, özellikle de rekorlar kıran ve tarihin en iyi uyarlamalarından biri olarak kabul edilen The Last of Us'un ardından.