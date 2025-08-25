Netflix, Dizi ve Filmlere Özel Lunaparklar Kuruyor: İşte Tarih!

Netflix, ilk olarak 2023'te duyurduğu eğlence merkezlerinin açılış tarihlerini açıkladı. Her biri 100.000 metrekarelik alana sahip olacak bu devasa eğlence merkezli temel olarak Netflix evrenine odaklanacak.

Netflix House olarak adlandırılan bu merkezlerin içerisinde perakende satış mağazaları, Netflix Bites adında yeni bir restoran zinciri ve platformun en popüler içeriklerine dayanan sürükleyici deneyim noktaları yer alacak. İşte detaylar!

Netflix House'ın İlk Durağı Philadelphia ve Dallas Olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ilk Netflix House eğlence merkezi, 12 Kasım'da Philadelphia'daki King of Prussia Alışveriş Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açacak. İkinci merkez ise 11 Aralık'ta Dallas'taki Galleria Texas'ta hizmete girecek. 2027 yılında ise Las Vegas'ta üçüncü bir lokasyonun açılması planlanıyor.

Netflix, açacağı yeni eğlence merkezlerinde, en popüler dizi ve filmlerini hayranlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Philadelphia'daki merkezde "Wednesday: Eve of the Outcasts" gibi büyük yapımlara odaklanan sürükleyici etkinlikler düzenlenecek. Dallas'taki ziyaretçiler ise "Stranger Things: Escape the Dark" ve "Squid Game: Survive the Trials" gibi dizilere özel hazırlanmış deneyimlerin tadını çıkarabilecek.

Bu merkezlerde sadece dizi ve film temalı içerikler değil, aynı zamanda sanal gerçeklik (VR) oyunları da yer alacak. Ziyaretçiler, platformun sevilen yapımlarının ana karakteri olarak VR oyunlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca, bu eğlence merkezlerinde temalı mini golf sahaları, Netflix dizi ve filmlerinin gösterileceği sinema salonları ve temalı atari oyunları gibi farklı seçenekler de sunulacak.

Netflix House officially opens in Philadelphia November 12 and in Dallas December 11! pic.twitter.com/UGMwl2T8cx — Netflix (@netflix) August 25, 2025

Peki siz yeni Netflix eğlence merkezli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.