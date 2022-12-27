Netflix'in İlk Canlı Yayın Tarihi Açıklandı

Netflix, milyonlarca abone kaybı yaşamasının ardından pek çok pazarda yeni şeyler denemeye yönelmiş ve kullanıcılarını memnun etmeyi amaçlamıştı. Şirket, daha sonra ilk canlı yayın programı için Chris Rock'ın Netflix'te özel bir komedi gösterisi sunacağını açıklamasının ardından nihayet bu canlı yayının tarihini de verdi.

Netflix, bu yılın Mayıs aylarında canlı yayın programları sunmaya başlayacağını açıklamıştı. Bu programlar arasında stand-uplar, yarışmalar ve tiyatro gösterileri gibi içerikler bulunacağını belirten şirket, ilk çalışacağı kişinin Chris Rock olduğunu belirtmişti.

Netflix'in ana rakiplerinden birçoğunda bu tür canlı yayın programları bulunduğundan böyle bir gelişme beklenen bir durumdu. Disney Plus, Şubat ayında Oscar gecesini canlı yayınlarkeni, Amazon Prime Video, haftalık NFL maçlarını, Apple TV+ ise Cuma geceleri beyzbol maçlarını yayınlıyor.

Netflix'in İlk Canlı Yayını 5 Mart 2023'te Gerçekleşecek

Şirketin açıklamasına göre söz konusu canlı yayın, 5 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Canlı yayın Türkiye saati ile sabah 06:00'da gerçekleşecek.

Canlı yayın Netflix'in daha önce açıkladığı üzere Chris Rock'ın komedi gösterisi üzerine olacak. Chris Rock hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Oscar töreninde Will Smith'ten yediği tokatla büyük viral olmuştu.