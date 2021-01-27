Netflix İstanbul Ofisi için İş İlanı Verdi

Netflix İstanbul iş ilanı verdi. Netflix geçtiğimiz günlerde İstanbul'a ofis açacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul ofisi için iş ilanı verildi. İşte Netflix'in aradığı kişi.

Netflix İstanbul Ofisine Yönetici Arıyor

Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için yönetici aradığını açıkladı. Netflix, iş ilanına başvuracak kişilerden 5 yıl deneyim istiyor. "Netflix genişledikçe, en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz" açıklaması ile birlikte paylaşılan iş ilanında şu cümleler yer alıyor:

"EMEA Genişlememizi desteklemek için, deneyimli bir İşyeri İşyeri Yöneticisi arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olarak başarılı kişi, İstanbul'daki kurumsal ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacaktır. Özgürlük ve sorumluluk çevremizde büyümemize ayak uydurmak için uygulamalı, müşteri odaklı bir birey arıyoruz. İşyeri ekibinin temel sorumlulukları, işyerinde günlük deneyimin ve arka ofis operasyonlarının yönetiminin sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Başarılı aday proaktif ve yaratıcı olacak ve kaynaklarımızı optimum şekilde kullandığımızdan emin olarak işyerindeki genel deneyimi iyileştirmek için yeni fikirler ifade etmeye teşvik edilecek. Başarılı aday, İşyeri EMEA Direktörüne rapor verecektir."

İş ilanına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Netflix’in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, 2021 yılının ikinci yarısında kapılarını açacak ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirecek.

Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: “Türkiye, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile bizim için çok değerli bir ülke. Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul’da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye’ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.”

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise şöyle konuşmuştu: “Türkiye’nin etkileyici hikayelerini anlatma heyecanımız, gelecek yatırımlarımız için bize güç veriyor. Bu yolda, İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte, kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz. Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz.”