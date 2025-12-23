Netflix’te Yaprak Dökümü: Ocak 2026’da Kaldırılacak Yapımlar Netleşti

Popüler dijital akış platformu Netflix, her ay kütüphanesini yeni dizi ve filmlerle zenginleştirirken lisans süreleri dolan bazı yapımlara da veda ediyor. İçerik havuzunu sürekli güncel tutan platformda Ocak 2026 itibarıyla yayından kaldırılacak dizi ve filmler belli oldu. İşte Netflix’ten kaldırılacak yapımların listesi...

Netflix'ten Kaldırılacak İçerikler - Ocak 2026

Paylaşılan listeye baktığımızda Netflix kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar arasında birçok sevilen dizi ile filmin yer aldığını görüyoruz. Öyle ki Taxi Driver, Terminator 2: Judgment Day, The Green Mile ve Scarface gibi sinema tarihine damga vurmuş filmler platforma veda edecek. Dizi tarafında ise Lost, Mr. Robot ve Prison Break öne çıkan yapımlar göze çarpıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

01 Ocak 2026

12 Strong (2018) - Film

2 Guns (2013) - Film

47 Ronin (2013) - Film

8 Mile (2002) - Film

A Little White Lie (2023) - Film

Agatha Christie's Crooked House (2017) - Film

Aloha (2015) - Film

Annie (1982) - Film

Aquaman & The Lost Kingdom (2023) - Film

Baby Driver (2017) - Film

Battleship (2012) - Film

Blue Beetle (2023) - Film

Blue Crush (2002) - Film

Blue Streak (1999) - Film

Bridesmaids (2011) - Film

Captain Phillips (2013) - Film

Casper (1995) - Film

Chicken Run (2000) - Film

Clear and Present Danger (1994) - Film

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (2013) - Film

Coach Carter (2005) - Film

Collateral (2004) - Film

Cowboys & Aliens (2011) - Film

Crazy Rich Asians (2018) - Film

Death Becomes Her (1992) - Film

Deep Impact (1998) - Film

Dirty Dancing (1987) - Film

DJ Cinderella (2019) - Film

Doctor Sleep (2019) - Film

Dracula (1979) - Film

Dreamgirls (2006) - Film

Don't Worry Darling (2022) - Film

Eagle Eye (2008) - Film

Eddie Murphy: Raw (1987) - Film

Elvis (2022) - Film

Fast Times at Ridgemont High (1982) - Film

Fatman (2020) - Film

Fifty Shades of Grey (2015) - Film

Fifty Shades Darker (2017) - Film

Fifty Shades Freed (2018) - Film

Fletch (1985) - Film

Ghost (1990) - Film

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) - Film

G.I. Joe: Retaliation (2013) - Film

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) - Film

Godzilla: King of the Monsters (2019) - Film

Hacksaw Ridge (2016) - Film

Happy Christmas (2014) - Film

Hancock (2008) - Film

Here Comes the Boom (2012) - Film

High Plains Drifter (1973) - Film

How to be Single (2016) - Film

Hulk (2003) - Film

I Love You, Man (2009) - Film

Identity (2003) - Film

Idiocracy (2006) - Film

In the Heights (2021) - Film

Inside Man (2006) - Film

Isn't It Romantic (2019) - Film

Jarhead (2005) - Film

Judas and the Black Messiah (2021) - Film

Just Mercy (2019) - Film

K-Pax (2001) - Film

Kick-Ass 2 (2013) - Film

King Richard (2021) - Film

Knocked Up (2007) - Film

Kung Fu Panda Serisi - Film

Lara Croft Serisi - Film

Liar Liar (1997) - Film

Limitless (2011) - Film

Mad Max: Fury Road (2015) - Film

Meet Joe Black (1998) - Film

Miracles from Heaven (2016) - Film

Mr. Peabody and Sherman (2014) - Film

National Lampoon's Animal House (1978) - Film

Non-Stop (2014) - Film

Ocean's 8 (2018) - Film

Paddington 2 (2018) - Film

Parenthood (1989) - Film

Rango (2011) - Film

Red Dragon (2002) - Film

Robin Hood (2010) - Film

Runaway Bride (1999) - Film

Safe House (2012) - Film

Scarface (1983) - Film

Shark Tale (2004) - Film

Sister Act 1 & 2 - Film

Star Trek (2009) & Star Trek: Beyond (2016) - Film

Taxi Driver (1976) - Film

Terminator 2: Judgement Day (1991) - Film

Tenet (2020) - Film

The Beast (2020) - Film

The Book of Eli (2010) - Film

The Curious Case of Benjamin Button (2008) - Film

The Goonies (1985) - Film

The Green Mile (1999) - Film

The Hangover Serisi - Film

The Karate Kid Serisi - Film

The Land Before Time (1988) - Film

The Last Stand (2013) - Film

The Lego Movie 2 (2019) - Film

The Lincoln Lawyer (2011) - Film

The Little Things (2021) - Film

The Martian (2015) - Film

The Mask (1994) - Film

The Nun 1 & II - Film

The Other Guys (2010) - Film

The Phantom Thread (2017) - Film

The Purge: Anarchy (2014) - Film

Training Day (2001) - Film

True Grit (2010) - Film

We're The Millers (2013) - Film

White Chicks (2004) - Film

Zero Dark Thirty (2012) - Film

Lost (Sezon 1-6) - Dizi

Hotel Del Luna - Dizi

Tacoma FD (Sezon 1-4) - Dizi

02 Ocak 2026

Dodgeball: A True Underdog Story (2004) - Film

03 Ocak 2026

Side Dish (2018) - Dizi

04 Ocak 2026

Mr. Robot (Sezon 1-5) - Dizi

05 Ocak 2026

Leligar (For Rent) (2021) - Film

Mars One (2022) - Film

The Alleys (2021) - Film

06 Ocak 2026

#ABtalks (Sezon 1) - Dizi

Beyonce Bowl (2024) - Program

09 Ocak 2026

The Maze Runner Serisi - Film

The Epic Tales of Captain Underpants - Dizi

11 Ocak 2026

Dear Mother (2021) - Film

The Peasants (2023) - Film

16 Ocak 2026

Dusty Slay: Workin' Man (2023) - Program

17 Ocak 2026

Confessions of a Shopaholic (2016) - Film

The Teachers' Lounge (2023) - Film

18 Ocak 2026

Donnie Darko (2001) - Film

22 Ocak 2026

Ghostbusters: Frozen Empire (2023) - Film

24 Ocak 2026

House of Lies (Sezon 1-5) - Dizi

Mitt (2014) - Film

25 Ocak 2026

The Hateful Eight (2015) - Film

26 Ocak 2026

Archibald's Next Big Thing (Sezon 1-2) - Dizi

27 Ocak 2026

Wicked Little Letters (2023) - Film

30 Ocak 2026

Prison Break (Sezon 1-5) - Dizi

31 Ocak 2026