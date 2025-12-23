Netflix’te Yaprak Dökümü: Ocak 2026’da Kaldırılacak Yapımlar Netleşti
Netflix, Ocak 2026'da kütüphaneden kaldırılacak dizi ve filmleri açıkladı. Listede popüler yapımlar da yer aldı. İşte izleyiciye veda edecek içerikler!
⚡ Önemli Bilgiler
- Netflix, Ocak 2026'da kütüphaneden kaldırılacak içerikleri açıkladı.
- Listede Prison Break ve Mr. Robot gibi popüler yapımlar göze çarpıyor.
- Terminator 2: Judgment Day, The Green Mile ve Scarface filmleri de bulunuyor.
Popüler dijital akış platformu Netflix, her ay kütüphanesini yeni dizi ve filmlerle zenginleştirirken lisans süreleri dolan bazı yapımlara da veda ediyor. İçerik havuzunu sürekli güncel tutan platformda Ocak 2026 itibarıyla yayından kaldırılacak dizi ve filmler belli oldu. İşte Netflix’ten kaldırılacak yapımların listesi...
Netflix'ten Kaldırılacak İçerikler - Ocak 2026
Paylaşılan listeye baktığımızda Netflix kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar arasında birçok sevilen dizi ile filmin yer aldığını görüyoruz. Öyle ki Taxi Driver, Terminator 2: Judgment Day, The Green Mile ve Scarface gibi sinema tarihine damga vurmuş filmler platforma veda edecek. Dizi tarafında ise Lost, Mr. Robot ve Prison Break öne çıkan yapımlar göze çarpıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
01 Ocak 2026
- 12 Strong (2018) - Film
- 2 Guns (2013) - Film
- 47 Ronin (2013) - Film
- 8 Mile (2002) - Film
- A Little White Lie (2023) - Film
- Agatha Christie's Crooked House (2017) - Film
- Aloha (2015) - Film
- Annie (1982) - Film
- Aquaman & The Lost Kingdom (2023) - Film
- Baby Driver (2017) - Film
- Battleship (2012) - Film
- Blue Beetle (2023) - Film
- Blue Crush (2002) - Film
- Blue Streak (1999) - Film
- Bridesmaids (2011) - Film
- Captain Phillips (2013) - Film
- Casper (1995) - Film
- Chicken Run (2000) - Film
- Clear and Present Danger (1994) - Film
- Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (2013) - Film
- Coach Carter (2005) - Film
- Collateral (2004) - Film
- Cowboys & Aliens (2011) - Film
- Crazy Rich Asians (2018) - Film
- Death Becomes Her (1992) - Film
- Deep Impact (1998) - Film
- Dirty Dancing (1987) - Film
- DJ Cinderella (2019) - Film
- Doctor Sleep (2019) - Film
- Dracula (1979) - Film
- Dreamgirls (2006) - Film
- Don't Worry Darling (2022) - Film
- Eagle Eye (2008) - Film
- Eddie Murphy: Raw (1987) - Film
- Elvis (2022) - Film
- Fast Times at Ridgemont High (1982) - Film
- Fatman (2020) - Film
- Fifty Shades of Grey (2015) - Film
- Fifty Shades Darker (2017) - Film
- Fifty Shades Freed (2018) - Film
- Fletch (1985) - Film
- Ghost (1990) - Film
- Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) - Film
- G.I. Joe: Retaliation (2013) - Film
- G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) - Film
- Godzilla: King of the Monsters (2019) - Film
- Hacksaw Ridge (2016) - Film
- Happy Christmas (2014) - Film
- Hancock (2008) - Film
- Here Comes the Boom (2012) - Film
- High Plains Drifter (1973) - Film
- How to be Single (2016) - Film
- Hulk (2003) - Film
- I Love You, Man (2009) - Film
- Identity (2003) - Film
- Idiocracy (2006) - Film
- In the Heights (2021) - Film
- Inside Man (2006) - Film
- Isn't It Romantic (2019) - Film
- Jarhead (2005) - Film
- Judas and the Black Messiah (2021) - Film
- Just Mercy (2019) - Film
- K-Pax (2001) - Film
- Kick-Ass 2 (2013) - Film
- King Richard (2021) - Film
- Knocked Up (2007) - Film
- Kung Fu Panda Serisi - Film
- Lara Croft Serisi - Film
- Liar Liar (1997) - Film
- Limitless (2011) - Film
- Mad Max: Fury Road (2015) - Film
- Meet Joe Black (1998) - Film
- Miracles from Heaven (2016) - Film
- Mr. Peabody and Sherman (2014) - Film
- National Lampoon's Animal House (1978) - Film
- Non-Stop (2014) - Film
- Ocean's 8 (2018) - Film
- Paddington 2 (2018) - Film
- Parenthood (1989) - Film
- Rango (2011) - Film
- Red Dragon (2002) - Film
- Robin Hood (2010) - Film
- Runaway Bride (1999) - Film
- Safe House (2012) - Film
- Scarface (1983) - Film
- Shark Tale (2004) - Film
- Sister Act 1 & 2 - Film
- Star Trek (2009) & Star Trek: Beyond (2016) - Film
- Taxi Driver (1976) - Film
- Terminator 2: Judgement Day (1991) - Film
- Tenet (2020) - Film
- The Beast (2020) - Film
- The Book of Eli (2010) - Film
- The Curious Case of Benjamin Button (2008) - Film
- The Goonies (1985) - Film
- The Green Mile (1999) - Film
- The Hangover Serisi - Film
- The Karate Kid Serisi - Film
- The Land Before Time (1988) - Film
- The Last Stand (2013) - Film
- The Lego Movie 2 (2019) - Film
- The Lincoln Lawyer (2011) - Film
- The Little Things (2021) - Film
- The Martian (2015) - Film
- The Mask (1994) - Film
- The Nun 1 & II - Film
- The Other Guys (2010) - Film
- The Phantom Thread (2017) - Film
- The Purge: Anarchy (2014) - Film
- Training Day (2001) - Film
- True Grit (2010) - Film
- We're The Millers (2013) - Film
- White Chicks (2004) - Film
- Zero Dark Thirty (2012) - Film
- Lost (Sezon 1-6) - Dizi
- Hotel Del Luna - Dizi
- Tacoma FD (Sezon 1-4) - Dizi
02 Ocak 2026
- Dodgeball: A True Underdog Story (2004) - Film
03 Ocak 2026
- Side Dish (2018) - Dizi
04 Ocak 2026
- Mr. Robot (Sezon 1-5) - Dizi
05 Ocak 2026
- Leligar (For Rent) (2021) - Film
- Mars One (2022) - Film
- The Alleys (2021) - Film
06 Ocak 2026
- #ABtalks (Sezon 1) - Dizi
- Beyonce Bowl (2024) - Program
09 Ocak 2026
- The Maze Runner Serisi - Film
- The Epic Tales of Captain Underpants - Dizi
11 Ocak 2026
- Dear Mother (2021) - Film
- The Peasants (2023) - Film
16 Ocak 2026
- Dusty Slay: Workin' Man (2023) - Program
17 Ocak 2026
- Confessions of a Shopaholic (2016) - Film
- The Teachers' Lounge (2023) - Film
18 Ocak 2026
- Donnie Darko (2001) - Film
22 Ocak 2026
- Ghostbusters: Frozen Empire (2023) - Film
24 Ocak 2026
- House of Lies (Sezon 1-5) - Dizi
- Mitt (2014) - Film
25 Ocak 2026
- The Hateful Eight (2015) - Film
26 Ocak 2026
- Archibald's Next Big Thing (Sezon 1-2) - Dizi
27 Ocak 2026
- Wicked Little Letters (2023) - Film
30 Ocak 2026
- Prison Break (Sezon 1-5) - Dizi
31 Ocak 2026
- FireAid Benefit Concert (2025) - Program