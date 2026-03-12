954 Beygirlik Avatr 06T'nin İlk Görüntüleri Paylaşıldı

Avatr 06T, ilk olarak geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Marka tarafından paylaşılan fotoğrafta arabanın silüeti yer alsa da net bir şekilde görünmediği için kullanıcılar araç hakkında geniş çaplı olarak fikir edinememişti. Yeni paylaşılan fotoğrafla birlikte otomobilin üzerindeki örtü de tamamen ortadan kalktı.

Avatr 06T, Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

Avatr'ın önceki modellerinde arka cam yer almıyordu. Daha şık bir görünüm elde etmek için başvurulan bu yöntemden 06T modeli ile biraz uzaklaşılıyor. Öyle ki arka tarafta artık bir cam ve silecek bulunuyor. Tavan tarafında da LiDAR sensörü mevcut. Bu, sisli ve yağmurlu havalarda görüşünüz çok net olmadığında etrafı görmekte sorun yaşamamanızı sağlayacak.

Çin, bir süre önce kaza anında kapılaırn dışarıdan kolay bir şekilde açılmasını sağlayarak olası felaketlerin önüne geçmek adına yeni düzenlemeleri devreye aldı. Bu kapsamda tamamen içe gömülü kapı kolları artık kullanılmıyor. Markanın da bu sebepten ötürü otomobilinde yarı gizlenmiş kapı kolları tercih ettiğini görüyoruz.

Avatr 06T'nin Özellikleri Neler?

Uzunluk: 4940 mm

4940 mm Genişlik: 1960 mm

1960 mm Yükseklik: 1475 mm

1475 mm Aks Mesafesi: 2940 mm

2940 mm BEV Batarya Kapasitesi: 89.33 kWh

89.33 kWh BEV Motor Yapısı: Çift motor (arkadan itişli) veya üç motor (dört çeker)

Çift motor (arkadan itişli) veya üç motor (dört çeker) BEV Ön Motor Gücü: 210 kW

210 kW BEV Arka Motor Gücü: İki adet 251 kW

İki adet 251 kW BEV Toplam Çıkış Gücü: 712 kW (954 beygir gücü)

712 kW (954 beygir gücü) BEV Menzil (CLTC): 740 km+

740 km+ EREV Motor Tipi: 1.5T (115 kW jeneratör motoru)

1.5T (115 kW jeneratör motoru) EREV Batarya Kapasitesi: 45.06 kWh

45.06 kWh EREV Saf Elektrikli Menzil: 330 km

Avatr 06T, biri çift motorlu arkadan itişli, diğeri ise üç motorlu dört çeker olmak üzere iki farklı seçenekle birlikte geliyor. İkincisi, 210 kW ön motor ve 251 kW çift arama motorlara sahip ve toplamda 712 kW (954 beygir gücü) sunuyor ve CLTC standartlarına göre 740 kilometrenin üzerinde menzil sağlıyor.

Elbette ki burada bir parantez açmakta fayda var. Çin'in kalabalık bir şehir yapısı var ve bu da sürekli olarak düşük bir hızda ilerlemeyi gerektiriyor. Çok fazla dur kalk yapmak zorunda kalınıyor. Avrupa ve Türkiye'de ise WLTP standartlarına bağlı kalıyoruz. Türkiye'de trafik koşulları nedeniyle bu menzil değerini yakalamak pek mümkün olmayacaktır. O yüzden bizim tarafta 607 kilometre civarında bir menzil bekleyebiliriz.

Yeni araba 4940 mm x 1960 mm x 1475 mm boyutlarına sahip olacak. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 2940 mm mesafe bulunacak. Tamamen elektrikli versiyon, 89,33 kWh kapasiteli batarya sunarken jeneratör görevi üstlenen bir içten yanmalı motorla gelen EREV versiyonunda 45,06 kWh kapasiteli batarya olacak.

Huawei ve Avatr iş birliği sayesinde bu modelde 192 hatlı LiDAR sensörü yer alacak. Bununla birlikte sensörün algılama mesafesi yüzde 20 artış elde ederek 250 metreye ulaşacak. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu sensör sayesinde çevredeki engeller olumsuz hava koşullarında dahi kolay bir şekilde fark edilebilecek.

Avatr 06T Türkiye'de Satılacak mı?

Aracın 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklense de bu sadece Çin için geçerli. Avatr araçları şu anda Türkiye'de satılmıyor. Bu da 06T'nin Türkiye yollarında görülme ihtimalinin çok düşük olduğu anlamına geliyor ancak çatı şirketi Changan eğer Türkiye'ye gelirse 06T için de bir açık kapı bırakılabilir.

Editörün Yorumu

Avatr'ın arka tasarım konusunda değişikliğe gitmesini gördüğüme sevindim. Özellikle motor tarafında rakiplerini harekete geçirecek bir model olacağını düşünüyorum. Tüm bu özelliklerini göz önünde bulunduracak olursak 2026'nın bir hayli hareketli geçeceğini söyleyebilirim. Elbette ki Türkiye'ye de gelmesini isterim ama ne yazık ki bunu yakın zamanda pek mümkün görmüyorum.