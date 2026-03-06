OPPO'dan Telefon Taşımaya Gerek Bırakmayacak Akıllı Saat Geliyor

OPPO, en yeni akıllı saati Watch X3'ün yolda olduğunu doğruladı. Bir duyuru videosu yayınlayan markanın videosu, yakında tanıtımını gerçekleştirmeyi planladığı cihazın nasıl göründüğünü ortaya koyarken özellikleri hakkında da birkaç önemli fikir verdi. Şirket, ilk izlenimlere göre dayanıklılığı ile dikkat çekecek bir akıllı saat tanıtacak gibi görünüyor.

OPPO Watch X3'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Son paylaşılan videoya göre OPPO Watch X3, şık bir tasarımla birlikte gelecek. İddialar, titanyum çerçeve tercih edileceği yönünde. İpuçlarına bakılacak olursa cihaz özellikle spor ve açık hava aktivitelerine yönelik tasarlanmış gibi görünüyor. Ayrıca suya karşı da oldukça dayanıklı bir yapıda olacağına işaret ediliyor.

OPPO Watch X3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş, titanyum, turuncu

Siyah, gümüş, titanyum, turuncu Batarya Kapasitesi: 632 mAh

632 mAh Ağırlık: Yaklaşık 68 gram

Yaklaşık 68 gram eSIM Desteği: Mevcut

Duyuru videosunda akıllı saatin üzerinde adım sayısı ve yükseklik gibi verilerin yer aldığı görüldü. Bu da akıllı saatin yalnızca günlük kullanım için tercih edilecek bir model olarak sınırlı kalmayacağını, sporculara yönelik önemli özellikler de içereceğini gösteriyor.

OPPO Watch X3'te Kaç GB RAM ve Depolama Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OPPO'nun yeni akıllı saati, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunacak. RAM kapasitesinin gerek günlük kullanımlar gerek spor modları açısından beklentilerinizi karşılaması muhtemel. Depolama alanı ise hem müzik hem çeşitli uygulamaları barındırmak için yeterli olabilir ancak bunun bir kısmının sistem dosyalarına ayrılacağını unutmamak gerek.

OPPO Watch X3, Nasıl Bir Pil Performansı Sunacak?

Akıllı saatin 632 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor. Bu da standart kullanımda yaklaşık olarak 5 güne kadar pil ömrü elde edilebileceği anlamına geliyor. Güç tasarrufu moduyla birlikte bu süre 15-16 güne kadar çıkabilir fakat pil ömrünü belirleyen tek faktörün yüksek batarya kapasitesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla resmî açıklama olana kadar bunlara kesin gözüyle bakmamakta fayda var.

OPPO Watch X3'te eSIM Desteği Var mı?

OPPO watch X3, eSIM desteği ile birlikte gelecek. Bu özellik sayesinde telefonu sürekli olarak yanınızda taşımaya ihtiyacınız olmayacak. Arkadaşlarınız ya da aile üyeleriniz ile doğrudan akıllı saatiniz üzerinden konuşabileceksiniz. Bununla birlikte bildirimler alıp son gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Beklenmedik acil durumlarda oldukça kullanışlı olması muhtemel.

OPPO Watch X3 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Watch X3'ün 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Duyuru videosu da bunun doğru olma ihtimalini güçlendiriyor. Tanıtımla birlikte cihazın bütün özelliklerinin ve fiyatının netlik kazanması bekleniyor. Yine de konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı bir tarihte gelebileceğini belirtelim.

OPPO Watch X3, Türkiye'de Satılacak mı?

Oppo Watch X3'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklamada bulunulmasa da Watch X serisi şu an Türkiye'de satılmıyor. Bunun yerine daha uygun fiyatlı Watch Free modeli mevcut. Dolayısıyla Watch X3'ün de Türkiye'de satışa sunulmaması ihtimali bulunuyor. Elbette ki planlarda değişiklik olursa Watch X3 de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Editörün Notu

OPPO Watch X3'te ilk ipuçlarına göre yüksek malzeme kalitesine sahip olacak. Donanım tarafında da dikkat çekici özellikler sunacak. Henüz tüm özellikleri kesinleşmese de elde ettiğimiz ipuçlarından hareket ederek akıllı saatin geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum.