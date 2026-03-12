Müzik Çalarken Telefonu Şarj Edebilen Hoparlör Tanıtıldı

Sonos Play ve Sonos Era 100 SL olmak üzere iki yeni hoparlör tanıttı. Bunlardan ilki, kolay taşınabilir olması ve dışarıda ihtiyacınız olduğunda telefonunuzu ya da başka bir cihazınızı şarj etmek için dahi kullanabilmeniz sayesinde önemli bir avantaj sağlıyor. İkincisi ise daha sade bir şey arayanlara hitap ediyor.

Sonos Play'in Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 24 saate kadar

24 saate kadar Suya Dayanıklılık: IP67 sertifikası

IP67 sertifikası Başka Cihazları Şarj Etme Desteği: Mevcut

Mevcut Otomatik Akustik Ayarlama: Mevcut

Mevcut Diğer Özellikler: Sesli komut, Spotify Connect, AirPlay 2 ve Sonos uygulaması ile kontrol

Sonos Play ile Başka Cihazlar Şarj Edilebiliyor mu?

Sonos Play'in öne çıkan özelliklerinin başında başka cihazları şarj etmek için kullanılabilmesi yer alıyor. Cihaz normalde bir günü çıkarmanızı sağlayacak pil ömrü sağlıyor. Bu da telefonunuzu şarj etseniz bile müzik dinlemeye bir süre daha devam edebileceğiniz anlamına geliyor. Özellikle kamp ve benzeri aktivitelerle yakından ilgileniyorsanız karşılaşabileceğiniz zorlu şartlar altında oldukça kullanışlı hâle geliyor.

Sonos Play Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Sonos Play, 24 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Bu sayede tüm gün boyunca şarkı dinleyebiliyorsunuz. Günde ortalama 2-3 saat gibi süre boyunca şarkı dinliyorsanız haftada sadece bir kez şarj etmeniz yeterli olur. Elbette ki diğer cihazları şarj etmeniz hâlinde bu sürenin düşebileceğini unutmamak gerekiyor.

Sonos Play, Kolay Bir Şekilde Taşınabilir mi?

Sonos Play'in geliştirme sürecinde "kolay taşınabilir" bir cihaz olmasına öncelik verildiğini gösteren tasarımı bulunuyor. Cihaz, özellikle dışarıda kullanımı kolaylaştıran bir taşıma halkasına sahip. Bu da onu tutup rahat bir şekilde yanınızda taşımanıza olanak tanıyor. Böylece dış aktivitelerde onu nasıl taşıyacağınızı düşünmenize gerek kalmıyor.

Sonos Play, Suya Karşı Dayanıklı mı?

Sonos Play, IP67 sertifikasına sahip. Bu, onun belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani gün içinde yaşanabilecek ufak kazalar konusunda endişelenmenize gerek yok ama basınçlı ya da çok yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Sonos Era 100 SL'in Özellikleri Neler?

Tasarım: Mikrofon içermez, sadelik odaklı

Mikrofon içermez, sadelik odaklı AirPlay 2 Desteği: Mevcut

Mevcut Bluetooth: 5.3

5.3 Wi-Fi: 6

Sonos Era 100 SL, mevcut Era 100 modelinin çok daha sade hâli olarak geliştirildi. Herhangi bir şekilde mikrofon içermiyor. Tek başına veya destekleyici olarak kullanılabilen hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve AirPlay 2 desteği sunuyor. Çok fazla gelişmiş özellik istemeyenler açısından ideal bir model konumlandırılıyor.

Sonos Play ve Era 100 SL'in Fiyatı Ne Kadar?

Sonos Play için 299 dolar (13 bin 190 TL), Sonos Era 100 SL için 189 dolar (8 bin 337 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şu anda pek çok Sonos marka cihaz Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni hoparlörlerin de satışa sunulduktan (satışlara 31 Mart 2026'da başlanacak) bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşabilir.

Editörün Yorumu

Sonos Play'i oldukça kullanışlı buldum. Dileyen kullanıcılar, hoparlör için sabit bir köşe belirleyip orada kullanabilirken dışarıda ihtiyacınız olması hâlinde onu alıp yanınızda kolaylıkla götürebiliyorsunuz. Ayrıca suya karşı dayanıklılık da önemli bir avantaj. Özellikle de açık hava aktivtelerinde yaşanabilecek olumsuz durumlar hakkında düşünmeye gerek bırakmıyor. Sonos Era 100 SL'in de sade bir şeyler arayanlara hitap ettiğini düşünüyorum.