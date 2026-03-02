Netflix Popüler Cihazdan Kaldırıldı! Artık Desteklemeyecek

Netflix, bu ayın başlarında dijital yayın platformunun Sony'nin çok sevilen oyun konsolu PlayStation 3'ten kaldırılacağını açıklamıştı. Şirket tarafından kullanıcılara gönderilen bildirimle birlikte desteğin sona ereceği tarih de net bir şekilde belirtilmişti. Bu tarih sonunda geldi ve kullanıcılar, Netflix uygulamasına veda etmek zorunda kaldı.

Netflix, PlayStation 3 Desteğine Son Verdi

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in PlayStation 3 desteği tamamen sona erdi. Bu kararın arkasında yer alan sebep ise oldukça açık: PlayStation 3 artık neredeyse ömrünün sonuna geldi. Oyun konsolu, Kasım 2026 tarihinde tam olarak 20 yaşına girecek. İlk olarak 2006 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça zaman geçti ve donanım açısından artık oldukça eski olarak kabul ediliyor.

Her ne kadar tüm dünyada (özellikle de Türkiye'de) en çok sevilen PlayStation sürümü olsa da artık yüksek grafik kalitesine sahip olan yeni nesil oyunları çalıştırabilecek kapasiteye sahip değil. Dolayısıyla bir dönemin yavaş yavaş kapanmaya başladığı söylenebilir. İlginçtir ki rakiplerine göre çok daha uzun bir süre dayandı. Netflix'in Wii ve Wii U gibi cihazlara çok uzun süre önce destek vermeyi bıraktığı göz önünde bulundurulduğunda PlayStation 3'ün beklenenden de fazla desteklendiği söylenebilir.

Netflix, PlayStation 4 Desteğini de Sonlandıracak mı?

Bu gelişme, şüphesiz ki her PlayStation kullanıcısına sıranın yavaş yavaş PlayStation 4'e geldiğini düşündürmüştür ama en azından bir süre daha PlayStation 4 kullanıcılarının içi rahat olabilir. Şirketin şu an ne PlayStation 4 ne de PlayStation 5'i iptal etmek gibi bir planı var. Hatta PlayStation 3 için verilen destek süresini göz önünde bulundurduğumuzda Netflix'in PlayStation 4 desteğinin uzun bir süre daha devam edeceğini söylemek bile mümkün.

Netflix tarafından durum iç açıcı ama Sony tarafında pek de olumlu tablodan söz etmek mümkün değil. Öyle ki Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation 4 kullanıcılarına bir mesaj gönderdi. Bu mesajda ise oyuncuları PlayStation 5'te öne çıkan fırsatlara değinerek onları yeni nesil oyun konsoluna geçiş yapmaya teşvik etti. Bu da şirketin artık PlayStation 4 döneminin de kapanmaya başladığının sinyallerini vermeye başladığına işaret ediyor.

Editörün Yorumu

PlayStation 3 muhtemelen şimdiye kadarki en uzun ömürlü oyun konsollarından biriydi. Ama kabul edelim ki artık eskidi, yerini yeni nesil oyun konsollarına bırakması gerekiyor. İlerleyen süreçte PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesi bekleniyor. O gün geldiğinde PlayStation 4'ün bile esamesi okunmamaya başlayacak. Bir dönem bizim için çok büyük öneme sahip olan eski cihazlara veda etmek zor olabilir ancak değişime uyum sağlamak gerekiyor.