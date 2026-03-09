Samsung'dan Gözünüz Kulağınız Olacak Akıllı Gözlük Geliyor

Samsung'un bir süre önce akıllı gözlük üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü. Şimdi ise cihazla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Paylaşılan bilgilere göre gözlüğün mevcut rakiplerinden çok daha farklı bir tasarımla birlikte gelmesi bekleniyor. Bunun kullanıcı deneyimi açısından birtakım avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Tasarımı Nasıl Olacak?

Şimdiye kadar pek çok akıllı gözlükte ekranlı bir deneyim sunuldu. Samsung ise bu konudan rakiplerinden biraz daha farklı yol izleyerek gözlükler için ekranı olmayan bir tasarım üzerinde duruyor. Net bir şekilde belirtilmese de eğer kullanıcının ekrana ihtiyacı varsa Samsung'un bir ekran sahip daha pek çok ürünü olduğu ifade edildi. Bu da gözlüğün ekransız olacağının en büyük göstergelerinden biri olarak kabul edildi.

Bu, kullanıcılara birtakım avantajlar sağlayacak. Tahmin edebileceğiniz üzere cihaz daha hafif bir yapıda olacak. Sızıntılara göre gözlüklerin yaklaşık 50 gram ağırlığında olması bekleniyor. Dolayısıyla bunu taktığınızda sıradan bir gözlük takıyormuşsunuz gibi hissiyat elde etmeniz muhtemel görünüyor. Ayrıca şık bir görünüm elde etmek isteyenler için de önemli bir avantaj olabilir.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı gözlük, gücünü Qualcomm'un akıllı gözlükleri özel olarak tasarladığı Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisinden alacak. İşlemcinin en büyük avantajı, ısınma sorununu çözüme kavuşturması. Cihazı uzun süreli kullanımlar için ideal hâle getiren bu işlemci, küçük olması sayesinde gözlük saplarının da epey incelmesini mümkün kılıyor.

Markanın akıllı gözlüğünde 12 megapiksel çözünürlüğünde (Sony IMX681) kamera yer alacak. Bu sayede siz nereye bakarsanız bakın, gözlük de orada neler olduğunun farkında olacak. İster bir tabela ister restoranda bir menüye bakıyor olun, net bir görüş imkânı sağlayacak. Peki, bu görüş tam olarak ne işe yarayacak?

155 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek olan akıllı gözlük, Google'ın yapay zeka modeli Gemini ile entegre şekilde gelecek. Siz anlık olarak neye bakıyorsanız onlarla ilgili sorular sorabileceksiniz. Gemini ise görüntüyü yakalayıp analiz edecek ve isteminize göre size cevap verecek. Örneğin yabancı dilde yazılmış bir menüde neler olduğunu Türkçe olarak anlatabilecek.

Samsung'un Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un akıllı gözlüğünün aslında 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyordu. Bu tanıtımdan hemen sonraysa cihazın piyasaya sürüleceği öngörülüyordu ancak marka, büyük bir olasılıkla kusursuz bir cihaz ortaya çıkarmak için bu süreyi biraz daha uzattı. Hâlâ net bir tarih yok ancak Samsung, cihazını 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Editörün Yorumu

Samsung'un akıllı gözlüğünün günlük hayatı büyük ölçüde kolaylaştıracağını düşünüyorum. Elbette ki şu an cebimizdeki akıllı telefonlarla bu cihazın sunacağı gerçek zamanlı çeviri gibi özelliklerden faydalanıyoruz ama kolunuzu bile kaldırmadan her şeye cevap almak ile arasında âdeta bir uçurum var. O yüzden şu aşamada fazlasıyla ilgi çekecek ürün görüyorum.