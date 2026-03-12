Oyunculara Müjde: Fortnite: Save the World Ücretsiz Olacak

Battle Royale denince çoğu oyuncunun aklına gelen Fortnite, Fortnite: Save the World ile de yoğun bir ilginin odağı olmuştu. Sürpriz bir duyuru ile önümüzdeki ayın ortalarında ücretsiz modele geçiş yapılacak. Bu da PvE modunun yeniden popüler olması için büyük bir adım olabilir.

PvE Modu Fortnite: Save the World Geri Dönüyor

Epic Games şirketinin duyurusu ile 16 Nisan 2026 tarihinde ücretsiz modele geçiş yapacak. Haliyle herhangi bir ücret ödemeksizin PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch 2, Xbox One ve Xbox Series konsollarının yanı sıra Amazon Luna, NVIDIA GeForce NOW ve Xbox Cloud Gaming servislerinde de oynanabilecek.

Fortnite: Save the World, PvE modu olup da kule savunma elementleri içeriyor. Oyuncular, fırtına kalkanlarını kullanarak üslerini üzerlerine dalga dalga akan düşmanalra karşı savunabilmek için mücadele ediyorlar. Hibrit üçüncü kişi bakış açısından oynanıyor olup, Battle Royale modunun popülaritesinin gölgeside kalmıştı. Ne var ki ücretsiz hale gelecek olması ile yeniden ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Söz konusu ücretsiz modele geçişe daha bir aydan fazla bir zaman olsa da Epic Games şirketinin duyurusu ile kutlama maksatlı bir topluluk etkinliği başlatıldı. Eğer siz de katılımda bulunmayı isterseniz, Save the World sayfasına kayıt olmanız gerekiyor. Etkinlik için belirli kilometre taşları belirlenmiş ve ulaşılması durumunda, çeşitli kozmetik ödüller oyuncuları bekliyor.

Şu an için üç hedef belirlenmiş. Kayıtlı oyuncu sayısı 300 bin olursa Jess pankartı, 700 bin olursa Kyle's Contruction spreyi ve 1 milyon olursa da Snowstriker karakteri oyunculara hediye edilecek. Bakalım PvE Fortnite modu Save the World, uzun zamandan sonra bu yolla yeniden popüler olacak mı? Gelişmeleri takipte olacağız.