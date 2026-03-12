POCO'nun 100W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! 8500 mAh Bataryası Var

POCO X8 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun batarya kapasitesi belli oldu. X8 Pro Max, serinin önceki modeline göre çok daha yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Böylece kullanıcılar şarj endişesi yaşamadan telefonu kullanabilecek.

POCO X8 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

POCO X8 Pro Max, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W RAM: 12 GB

12 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

POCO X8 Pro Max'in Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Serinin önceki modeli POCO X7 Pro'da da aynı kamera çözünürlüklerinin yer aldığını belirtelim.

POCO X8 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. İşlemci, 3.73 GHz hızında çalışan bir çekridek, 3.30 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.40 GHz hızında çalışan dört çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

POCO X8 Pro Max'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

X8 Pro Max, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebilecek. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. X7 Pro'da ise 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun yeni telefonu, 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. 12 GB RAM seçeneği, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliiyle öne çıkan X7 Pro, geçtiğimiz yılın ocak ayında tanıtılmıştı.

POCO X8 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip POCO X8 Pro Max'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğ iile ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda POCO X7 serisi satılıyor. Dolayısıyla X8 Pro Max'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca telefonun siyah, beyaz ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağı söyleniyor.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro, 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X8 Pro Max'in X7 Pro'ya kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, Türkiye'de 35 bin TL civarı bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence telefonda işlemci, kamera gibi özelliklerin yanı sıra pil ömrü de oldukça önemli. Örneğin şu anda kullandığım telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi mevccut. Telefonumu gün içinde birden fazla kez şarj etmek zorunda kalabiliyorum. X8 Pro Max ise 8500 mAh batarya kasitesine sahip olacak. Böylece yeni telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bunun çok önemli bir avantaj olacağını düşünüyorum.