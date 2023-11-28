Netflix'in Merakla Beklenen Yeni Filmi 'Kar Kardeşliği'nin Fragmanı Yayınlandı! (Video)
Netflix'in merakla beklenen yeni drama filmi Kar Kardeşliği'nin fragmanı yayınlandı. İşte yayınlanan fragman ve film hakkında detaylar!
Netflix'in merakla beklenen yeni 'Kar Kardeşliği' filminin fragmanı yayınlandı.
Anlattığı korkunç diyebileceğimiz dramasıyla dikkat çeken Kan Kardeşliği filmi, aynı isme sahip (Society of the Snow) kitabından uyarlanıyor.
1972'nin sonlarında yaşanan gerçek Andes uçak kazasını anlatan filmde Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı uçak karlı dağlara düştüğünde, hayatta kalanlar hayatta kalabilmek için akla hayale gelmeyecek şeylere başvurmak zorunda kalıyorlar.
Kar Kardeşliği Fragmanı
Kar Kardeşliği Konusu
1972'de bir Uruguay uçağının And Dağları'nın orta yerine düşmesinin ardından hayatta kalan yolcular birbirlerine ümit kaynağı olur.
Kar Kardeşliği Oyuncuları
- Enzo Vogrincic
- Agustín Pardella
- Matías Recalt
- Esteban Bigliardi
- Diego Vegezzi
- Fenando Contigiani García
- Esteban Kukuriczka
- Francisco Romero
- Rafael Federman
- Valentino Alonso
Kar Kardeşliği Ne Zaman Yayınlanacak?
Merakla beklenen İspanyol yapımı Kar Kardeşliği filmi 4 Ocak 2024'te yalnızca Netflix üzerinden izlenebilecek.
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