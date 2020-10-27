Netflix Kasım 2020 İçerikleri Belli Oldu

Kasım ayına sayılı günler kala izleyicilerin kafasında "Netflix'te kasım ayında neler var?" gibi sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalında yayımladığı video ile beraber çok sayıda kullanıcının kafasında oluşan soruların büyük bir kısmını giderdi. İşte, Netflix Kasım 2020 içerikleri!

Netflix Kasım 2020 İçerikleri Listesi

Yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılması ile beraber insanlar artık zamanının büyük bir kısmını evde geçirmeye başladı. İnsanlar evde geçirdiği süre boyunca keyifli vakit geçirebilmek için dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında yer alan Netflix’i kullanmaya başladı. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dijital platformu kullanan kullanıcıların sayılarında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Kasım ayına sayılı günler kala popüler dijital yayın platformunu kullanan kullanıcıların kafasında Netflix Kasım 2020 içerikleri ile ilgili birtakım soru işareti oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yayımladığı video ile beraber çok sayıda kullanıcının kafasında oluşan “Netflix’te kasım ayında hangi içerikler olacak?” gibi bazı soruları giderdi.

Popüler dijital yayın platformunu kullanan kullanıcıları kasım ayında neler bekliyor? Videonun sonunda tarihlerin ve içeriklerin değiştirebileceği ifadesinin yer aldığını belirtelim. Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan 1 dakika 34 saniye uzunluğundaki videoda yer alan Netflix Kasım 2020 içerikleri şu şekilde:

5 Kasım 2020

• Paranormal

• Noel Hediyesi Bombardımanı

13 Kasım 2020

• Midas’ın Müritleri

• The Life Ahead

• Şakrak Jangle’ın Noel Serüveni

15 Kasım 2020

• The Crown 4. Sezonu

18 Kasım 2020

• Holiday Home Makeover With Mr. Christmas

19 Kasım 2020

• The Princess Switch 2

23 Kasım 2020

Shawn Mendes: In Wonder

24 Kasım 2020

• Hillbilly Elegy

27 Kasım 2020

• Virgin Rizer 2. Sezonu

Netflix'te Yayımlanacak Türk Dizi ve Filmler

Netflix Türkiye, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile beraber çok yakında yayımlanacak Türk dizi ve filmleri duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Fatma, 50m2, Mücadele Çıkmazı, 9 Kere Leyla, Azizler, Bir Denizaltı Hikayesi, Uysallar, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Kuş Uçuşu, Kod Adı: Kulüp, Erşan Kuneri, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? ve 96 Yazı Beni Çok Sev film ve diziler çok yakında popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak.