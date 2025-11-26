Netflix En Çok İzlenen Filmler: Listede 18 Yıllık Film de Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Zirvede biyografi türündeki Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi yer aldı. Lefter'in hikâyesini konu alan filmin başrol oyuncu kadrosunda Erdem Kaynarca, Deniz Işın ve Aslıhan Malbora yer alıyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (17-23 Kasım 2025)

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi Frankenstein Şampanya Yüzünden (Champagne Problems) Rüyalar Diyarında (In Your Dreams) Ördeklerin Göçü (Migration) Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire) Tren Düşleri (Train Dreams) Bizim Mutlu Noelimiz (A Merry Little Ex-Mas) Uçurtma Avcısı (The Kite Runner) Kpop: İblis Avcıları (KPop Demon Hunters)

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin ikinci sırasında Frankenstein konumlandı. Korku ve dram türlerindeki filmimn başrol oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Jacob Elordi ve Mia Goth mevcut. Yönetmenliğini Guillermo del Toro'nun üstlendiği film 7,5 IMDb puanına sahip.

Yönetmenliğini Mark Steven Johnson'ın üstlendiği Şampanya Yüzünden (Champagne Problems) üçüncü sırada yer aldı. Romantik komedi filmleri arasında yer alan yapımın oyuncu kadrosunda Minka Kelly, Tom Wozniczka ve Sean Amsing pek çok isim bulunuyor. Filmin IMDb puanı ise 6,2 seviyesinde.

Animasyon filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden Rüyalar Diyarında (In Your Dreams) dördüncü sırada konumlandı. Yönetmenliğini Erik Benson ve Alexander Woo'nun üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda Hoang-Rappaport, Elias Janssen ve Craig Robinson dahil pek çok isim yer alıyor. Film 6,5 IMDb puanına sahip.

Beşinci sırada Ördeklerin Göçü (Migration) yer aldı. 6,6 IMDb puanına sahip olan animasyon filminin yönetmenliğini Benjamin Renner üstlendi. 2023 yılında vizyona giren filmin seslendirme kadrosunda Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks ve Caspar Jennings dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.