Ubisoft'un 18 Yıllık Oyunu Dizi Oluyor! Başrol Oyuncusu Açıklandı

Ubisoft'un 2007 yılında yayınlanan ve o zamandan bu yana yayınlanan çok sayıda oyun ile dünyanın en popüler oyun serilerinden birine dönüşen Assassin's Creed ile aynı evrende geçen birçok proje üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri de yakında izleyicilerle buluşması beklenen Assassin's Creed dizisi. Merakla beklenen bu dizinin şimdi de başrol oyuncularından biri açıklandı.

Assassin's Creed Dizisinin Başrol Oyuncusu Kim Olacak?

Toby Wallace, Assassin's Creed dizisinin başrol oyuncularından biri olacak. Wallace, daha önce Euphoria, Last Days, Eden, Inside, Finestkind, The Royal Hotel, The Bikeriders, Pistol, You Got Me, Babyteeth gibi yapımlarda rol almıştı. Assassin's Creed dizisinin oyuncu kadrosunda ise devamlı olarak yer alacak.

Toby Wallace'ın yardımcı başrol oyuncusu olarak kadroya dahil olması, başka bir başrol oyuncusunun da oyuncu kadrosunda önemli bir yere sahip olacağı anlamına geliyor. Ne var ki bu kişinin kim olduğu henüz belli değil ancak serinin şimdiki zaman ve geçmiş zaman kullanımından hareketle bir tahminde bulunmak gerekirse diğer oyuncu geçmiş zamana dönüşlerde veya şimdiki zamanda kilit karakter olabilir.

Dizi, Netflix üzerinden yayınlanacak. Çekimleri ise İtalya'da yapılacak. Büyük bir olasılıkla dizinin geçtiği ana mekân İtalya olacak. Dijital yayın platformları söz konusu olduğunda ilk akıllara gelen isimlerden biri olan Netflix'in bu yılın başlarında yaptığı açıklamaya göre canlı aksiyon yani gerçek oyuncuların yer aldığı Assassin's Creed ile ilgili birden fazla yapım üzerinde çalışılıyor.

Ubisoft ve Netflix iş birliği sayesinde izleyeceğimiz diğer yapımlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmasa da en azından dizisi ile ilgili ayrıntılar gelmeye başladı.

Assassin's Creed Nasıl Bir Oyun Serisi?

Daha önce hiç Asssassin's Creed serisinden bir oyun oynamamış olanlar için bu serinin oyunları hakkında biraz bahsetmekte fayda var. Her oyun farklı bir tarihi döneme ve mekâna odaklanıyor. Oyunlarda bir suikastçıyı yönetiyoruz. Gizli hareket ediyor, tırmanma ve benzeri becerilerle hedefe doğru ulaşıyor ve onu kimse fark etmeden etkisiz hâle getiriyoruz.

Serinin büyük bir kısmı, suikastçının atasının hayatına odaklanıyor. Gerçek tarihi figürler ve olaylarla zenginleştirilen oyunlarda kimliğimizin açığa çıkmasına neden olmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Kimi zaman binalara tırmanırken kimi zaman çatılardan atlıyoruz. Birçok Assassin's Creed oyununda mevcut olan parkur özelliği sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün olmuyor.