Netflix'in Yeni Dizisi KÜBRA'nın Yayın Tarihi Açıklandı!
Netflix'in yerli kütüphanesine yeni bir soluk kazandıracak olan KÜBRA dizisinin yayın tarihi açıklandı. İşte detaylar!
Yağmur Taylan ve Durul Taylan tarafından yönetilen, Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanan yeni Netflix yerli dizisi KÜBRA'nın yayın tarihi yeni bir duyuru fragmanıyla açıklandı.
Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül'ün başrollerini üstlendiği dizide Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.
KÜBRA Dizisi Konusu
İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur.
Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.
KÜBRA Dizisi Fragmanı
KÜBRA Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?
"Bazen mesaj hiç beklemediğin bir yerden gelir." ifadesiyle yayınlanan yeni tarih duyuru fragmanına göre KÜBRA, 18 Ocak'ta sadece Netflix'te yayınlanacak.
KÜBRA Dizisi Oyuncuları
- Çağatay Ulusoy
- Şifanur Gül
- Aslıhan Malbora
- Nazan Kesal
- Ahmet Mümtaz Taylan
- Ahsen Eroğlu
- Cihan Talay
- Aytek Şayan
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