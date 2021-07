Netflix Live-Action Pokémon Dizisi Çekimlerine Başladı

Netflix live-action Pokémon dizisi için hazırlıklara başladı. Variety tarafından ortaya konan rapora göre, Netflix'te yeni bir Pokemon serisi geliştiriliyor. Kaynaklar, Joe Henderson'ın yazarlık ve yönetici yapımcılığını yürüteceğini söylüyor.

Pokémon'un 25. yıl dönümü kutlamaları devam ederken, Netflix'in Japon video oyunu serisinin live-action (canlı çekim) uyarlaması üzerinde çalıştığını gösteren yeni söylentiler ortaya çıktı.

Variety, Netflix'in yeni bir live-action Pokémon serisinin erken geliştirme aşamalarında olduğunu bildiriyor. Variety, Lucifer'ın yapımcısı olarak da tanınan Joe Henderson'ın Pokémon dizinin baş yapımcısı ve ortak showrunner'ı olarak görev yapacağını söyledi.

Henderson, "Lucifer" üzerindeki çalışmasına ek olarak, Mart ayında duyurulan "Shadecraft" çizgi romanının bir dizi uyarlamasını geliştiriyor. Ancak Henderson'ın şu anda Pokémon projesiyle ilgili hiçbir ayrıntı paylaşmadığını hatırlatalım.

Bir bütün olarak Pokemon franchise'ı, 1995'te ilk piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında popüler hale geldi. Franchise, artık birden fazla televizyon şovunu, filmi, video oyununu, ticari kart oyununu, kitabı, manga çizgi romanını ve çok daha fazlasını kapsıyor. Live-action cephesinde ise "Detective Pikachu" gişe başarısı olduğunu kanıtladı. Film, 150 milyon dolarlık bütçeyle dünya çapında 430 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

Netflix'in live-action Pokémon dizisi nasıl olacak?

Görünüşe göre Netflix, kendisini Pokémon'un ana odağı olarak konumlandırmak istiyor. Netflix'in halihazırda bu seriyle ilgili olarak; Detective Pikachu, Pokémon: The Movie I Choose You, Pokémon Indigo League, Pokémon Journeys (dizi), Pokémon: Mewtwo Strikes Back sunduğunu biliyoruz.

Kaynaklar ayrıca projenin Ryan Reynolds ve Justice Smith'in oynadığı ve 2019'da vizyona giren "Detective Pikachu" filmine benzer bir canlı çekim serisi olacağını söylüyor.

Yayın platformu Netflix Dota, The Witcher ve Castlevania dahil olmak üzere birçok oyunu diziye uyarladı ve şu anda bir League of Legends dizisi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Ek olarak birkaç animeyi Bleach ve Death Note gibi live-action filmlere dönüştürdü. Cowboy Bebop ve One Piece'in uyarlamaları da şu anda yapım aşamasında.

Peki ya siz Pokémon'un 25. yıl dönümü kutlamaları sırasında böyle bir haberin gelmesini nasıl yorumluyorsunuz, sizce Netflix tarafından yayınlanacak olan live-action Pokémon serisi izleyicilere neler vadedebilir? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın.